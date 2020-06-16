От вакцинации отказывается менее 1% казахстанцев - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2019 году в Казахстане зарегистрировано 6003 отказа от вакцинации, что составляет менее одного процента, точнее - 0,12%. Об этом заявила заведующий отделением педиатрии городской поликлиники №4 города Нур-Султан Виктория Виниченко, передает коррепондент МИА «Казинформ».

«В последние годы в Казахстане, как и во всем мире, складывается неоднозначное отношение к прививкам. Несмотря на то, что вакцинация против некоторых заболеваний привела к практически полному их исчезновению, ряды противников обязательных прививок растут», - сказала Виктория Виниченко в ходе онлайн-коференции по обсуждению вопроса введения обязательной вакцинации в Казахстане.

Такому положению дел, по мнению эксперта, способствует широкое распространение заблуждений, касающихся вакцинации.

«Утверждение о большом количество отказов от вакцинации не верно. По факту, в 2019 году зарегистрировано 6003 отказа, что составляет менее одного процента, точнее - 0,12%», - уточнила Виктория Виниченко.

Было отмечено, что за этот период было привито 4 841 334 ребенка, получили НППИ (неблагоприятные проявления после иммунизации) - 143 ребенка (0,003%).

«По факту, в сравнении с количеством детей, погибших в Казахстане за 2019 год от травм - 1200, от вакцин погибло - 0», - добавила она.