От суицида спасли парня в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте полицейские спасли парня от суицида, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

28 января около 19:00 часов вечера к сотрудникам автоэкипажа патрульной полиции департамента полиции города Шымкента во время дежурства на перекрестке улиц Аргынбекова и Казиева подошли молодые люди и сообщили о том, что ищут своего друга, который пытается свести счеты с жизнью в Дендропарке.

Полицейские в составе двух автопатрулей незамедлительно прибыли в парк и начали прочесывать всю его территорию. Сотрудникам полиции удалось найти парня возле беседки. Полицейские начали с ним диалог. В момент, когда стражи порядка подошли близко, парень поднялся на перила, надел петлю на шею и спрыгнул.

Благодаря слаженной работе и профессионализму сотрудники Алибек Асылбеков, Турар Молдахожаев, Мухит Утеулиев и Ескендир Абдукаримов успели спасти его, подняли, оборвав веревку и спустили вниз. Молодой человек был доставлен в медицинское учреждение.

В ходе проверки установлено, что парень решился на отчаянный шаг из-за ссоры с девушкой.



