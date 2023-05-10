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    От прыжка с высотки спасли 18-летнюю девушку карагандинские полицейские

    10 Мая 2023, 15:55

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинские полицейские спасли девушку, пытавшуюся совершить суицид. 28-летняя жительница Караганды пыталась спрыгнуть с крыши многоэтажного дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Инцидент произошел 5 мая. Около 20.00 часов экипажу патрульной полиции от диспетчера поступило сообщение, что с крыши одного из девятиэтажного дома по ул. Гапеева города Караганды пытается спрыгнуть девушка. На место срочно выехали полицейские Болат Мухажанов и Ислам Абильтаев.

    «Прибывшие стражи увидели на краю крыши дома девушку. Полицейские, отвлекая девушку разговорами, совершили обманный маневр и убрали ее с карниза. Спустив вниз девушку, установили ее данные. Ею оказалась 18-летняя горожанка. На такой шаг она решилась после ссоры со своим молодым человеком», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    После выяснения обстоятельств, девушку передали прибывшим врачам скорой помощи для оказания медицинской помощи.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область МВД РК Караганда
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