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    От прихода иностранных банков должен выиграть потребитель - Расул Рысмамбетов

    1 Сентября 2023, 19:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Финансовый эксперт Расул Рысмамбетов высказал свое мнение касательно готовности отечественных банков к конкуренции с иностранными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Банк - это финансовый посредник. Наши банки знают наш рынок очень хорошо. Иностранные банки могут найти себе нишу только в корпоративном кредитовании, наверное. То есть, если они будут очень большие, если они готовы будут взять на себя страновые риски, то пусть работают», - сказал Расул Рысмамбетов в беседе с корреспондентом агентства.

    Он также высказался о механизмах, как это будет происходить.

    «Это не будет, что просто три банка зайдут в Казахстан. Я так понимаю, что какой -то банк зайдет и купит тот же «Береке банк», который готовится к продаже. Кто-то возьмет долю в «Жусан банке», кто-то возьмет еще где-то долю. Знаю, что в Казахстане минимум два-три банка готовятся к продаже, и это совпадает с тем, что сказал Президент. Наши банки смогут выдержать конкуренцию, я в этом не сомневаюсь, в любом случае от этого должен выиграть потребитель, я думаю, что это так и будет», - заявил Расул Рысмамбетов.

    Эксперт также прокомментировал вопрос упрощения отчетности для бизнеса.

    «Я сам из частного сектора и ежеквартально буквально бухгалтера с ног сбиваются, то ту форму заполнят, эту форму заполнят, очень много пустых граф идет. Это все обрабатывается, анализируется и нужно для того, чтобы понять, активное это предприятие или нет. Но, в любом случае, администрирование налогов - это очень сложная вещь не только для госорганов, в первую очередь, для нас, для бизнеса, поэтому нам хотелось бы меньше бумаг заполнять, делать все это в электронном формате. Однако есть проблема - у государства не хватает, насколько я знаю, центров обработки данных (ЦОД), поэтому раз уж мы двигаемся к цифровой экономике, наверное, больше нужно ЦОД-ов и упрощение этого процесса. Некоторые банки пошли уже простым путем, когда микро- и малый бизнес может все это быстро заполнять. Мы ожидаем встречного движения от налоговых служб, чтобы налог был не в бремя, а в радость», - подчеркнул Расул Рысмамбетов.

    Ранее Глава государства, выступая с Посланием народу Казахстана, отметил необходимость привлечения в страну трех надежных зарубежных банков.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Банки Бизнес Экономика Послание Президента РК-2023
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