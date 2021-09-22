От нефтянки до ядерной промышленности: как работает машиностроительное предприятие в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В последнее воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают машиностроители Казахстана. Машиностроение является важнейшей отраслью экономики любого современного индустриально развитого государства. Основу машиностроения в Казахстане составляют предприятия, выпускающие продукцию для горнодобывающей и нефтегазовой промышленности. Одной из таких компаний является «Белкамит», которая имеет многолетнюю историю. Административный директор предприятия Денис Пичугин рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» о важности и деятельности компании.

ТОО «Белкамит» осуществляет проектирование и изготовление широкой номенклатуры продукции в соответствии с требованиями национальных и международных стандартов для нефтегазодобывающих, нефтегазоперерабатывающих, газодобывающих компаний, а также для атомной, энергетической, металлургической, строительной и пищевых отраслей.

«В заводе первые мощности были введены в эксплуатацию еще в 1982 году. Завод был военный, изготавливал продукцию для военного-промышленного комплекса СССР, а после развала союза более четырех лет предприятие выживало за счет изготовления разной продукции бытового назначения: кастрюли, ножницы, пылесосы, термоса и так далее. В 1995 году завод участвовал в международной компании по конверсии военных предприятий и выиграл грант на перепрофилирование завода под гражданскую продукцию. На завод пришел иностранный менеджмент, проанализировал мощности завода и принял решение, что необходимо выпускать емкостное технологическое оборудование: теплообменники, колонные сепараторы, реакторы, сопутствующие металлоконструкции, чем мы по сей день и занимаемся», - рассказывает Денис Пичугин.

Он также добавил, что были времена, когда завод изготавливал мостовые конструкции (пешеходные, автомобильные, железнодорожные). В целом за это время завод доказал свои технические и организационные возможности, став квалифицированным поставщиком крупных общеизвестных компаний.

«В этом году у нас произошла небольшая модернизация. Мы снизили свои производственные площади, потому что, решили быть более эффективными, экономичными. Это также связно с тем, что мы входим в группу компаний, в которой также присутствует машиностроительный завод «АтырауНефтеМаш». Мы как бы поделили казахстанский рынок между нашими двумя компаниями, в котором «Белкамит» закрывает поставками южные и восточные регионы, чтобы логистика была выгодной и удобной. Мы также сконцентрировались на более сложных изделиях, которые требуют большей инжиниринговой составляющей или используют экзотические материалы. Эти изделия достаточно компактные», - заявил Денис Пичугин.

Спикер добавил, что годовой объем мощности на эти две компании составляет 6-7 млрд тенге.

«Заказов у нас сейчас хватает. Несмотря на пандемию, обеспечили себя работой до середины следующего года», - добавил он.

Залогом данного успеха, в первую очередь, является костяк коллектива - это рабочие высокой квалификации, специалисты, инженеры, высококвалифицированные менеджеры, работающие на заводе с момента его основания. Компания на протяжении многих лет является одним из лидеров производителей сложного технологического оборудования на отечественном рынке.

«На данный момент у нас работает 200 человек. В производстве также есть и женщины, но их не так много. У нас трудится династия машиностроителей, лучшие сварщики. К примеру, есть молодой специалист, который выиграл международный конкурс World Skills Kazakhstan в нашей стране в номинации «сварка». Позже поехал в Бразилию представлять нашу страну в этом конкурсе, но, к сожалению, выиграть там не удалось, так как конкуренция была большая», - заявил спикер.

По его словам, сейчас найти специализированные профильные кадры очень сложно.

«Особенно сложно найти хороших инженеров, конструкторов, технологов, токарей, фрезеровщиков. Престиж работы на производстве, тем более на производстве с металлом, к сожалению, сейчас упал. Раньше в советское время почти 60-70% населения работало на заводах. Сейчас все предпочитают работать в офисах, в сфере услуг, в нефтедобывающих компаниях. Найти рабочий персонал, который готов прийти на завод и весь день работать со сварочным аппаратом, сложно», - отметил он.

Денис Пичугин также рассказал об эффективности компании.

«В настоящее время таких компаний, которые могут на казахстанском рынке изготавливать такое оборудование, становятся меньше. Свою лепту внес COVID-19, компании не смогли выполнять заказы из-за нарушения поставки материалов, работники болели, заказов стало меньше и так далее. Но, тем не менее, наше государство активно помогает. Часто иностранные компании, которые делают такие закупки, обращаются к нам с целью обеспечения доли местного содержания. Мы обеспечиваем ее на уровне 55-65%», - заявил он.

Спикер поздравил своих коллег с днем машиностроителя.

«Многие люди путают понятие «машиностроение». Они это ассоциируют с автомобилем, но на самом деле машиностроение очень широкое понятие, которое включает в себя изготовление различных конструкций, деталей и оборудования для многих отраслей, не только автомобилестроения. Накануне дня машиностроителя хотелось бы пожелать всем нашим коллегам, которые еще присутствуют на рынке Казахстана, остаться на плаву, иметь возможность сохранить те кадры и производственные мощности, которые у них есть, обеспечивать выполнение заказов и держать высокое качество своей продукции. Дальнейшего процветания всем», - поздравил он.