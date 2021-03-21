От Наурыза до Наурыза: События прошедшего года в фотографиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для казахского народа весеннее равноденствие с древнейших времен было началом Нового года. Вот и сегодня МИА «Казинформ» может подвести некоторые итоги, окинуть взглядом события, происшедшие с прошлого Наурыз мейрамы. Год был трудным – пандемия коронавируса обрушила глобальные экономические показатели, усугубив намечавшиеся негативные тенденции в мировом развитии. Тем не менее, принимаемые в нашей стране меры позволяют надеяться на благополучное преодоление всех трудностей. Началась вакцинация против COVID-19, последствия карантинных ограничений смягчаются целенаправленной работой по поддержке всех видов бизнеса, оказывается помощь малообеспеченным семьям, вырабатываются оптимальные алгоритмы деятельности всех объектов социальной сферы.

2020 год

МАРТ

15 марта. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан».

«В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан ввести в соответствии с законодательством Республики Казахстан на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года, – говорилось в Указе.

Чрезвычайное положение было введено сроком на 30 суток, при Президенте была создана Государственная комиссия по чрезвычайному положению, которую возглавил Премьер-Министр.





23 марта. Принято решение об оказании финансовой помощи гражданам, лишившихся доходов в связи с введением чрезвычайного положения, в размере 42 500 тенге. Об этом сообщил на заседании Госкомиссии по чрезвычайному положению Президент Касым-Жомарт Токаев.

25 марта. Сотрудники Национального центра биотехнологий представили Главе государства тест-систему на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР), которая разработана путем искусственного синтеза ДНК (без «живого» штамма) и позволяет оперативно выявлять коронавирус нового типа. Была подтверждена высокая чувствительность тест-системы по сравнению с зарубежными диагностическими препаратами.

28 марта. Впервые в Казахстане женщина назначена на должность акима области. Гульшара Наушаевна Абдыкаликова приступила к обязанностям акима Кызылординской области.

АПРЕЛЬ





29 апреля. Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О продлении действия чрезвычайного положения в Республике Казахстан». Действие ЧП продлено до 00 часов 00 минут 11 мая 2020 года.

29 апреля. В Кыргызскую Республику прибыла первая партия гуманитарной помощи из Казахстана в виде 800 тонн муки. В целях оказания поддержки своим соседям в период противодействия пандемии, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение оказать гуманитарную помощь Кыргызстану и Таджикистану в виде поставок казахстанской муки в объеме по 5 тысяч тонн каждой стране на общую сумму свыше 3 млн. долл. США.

МАЙ

1 мая. После сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошло частичное обрушение дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. Произошло частичное затопление населенных пунктов в Сырдарьинской области РУ. Несколько коллекторов вблизи границы с Узбекистаном в Мактааральском районе Туркестанской области переполнились. Вода из центрального коллектора затопила села Женис и Жанатурмыс, дорогу областного значения Мырзакент-Женис-Жанатурмыс. Из четырех сел эвакуировано 5 400 местных жителей. Также эвакуированы жители трех сел, которым угрожает затопление.

8 мая. Началось строительство музея Кунанбая в Абайском районе Восточно-Казахстанской области.

11 мая. На всей территории страны прекращен режим чрезвычайного положения.

17 мая. При поддержке Правительства и спонсоров началось строительство историко-культурного комплекса Жошы хана. В комплексе планируется строительство экспозиционного зала, посвященного потомкам Жошы хана, государствам Улык Улыс, Алтын Орда, Казахскому ханству, а также столовой и гостиницы. Также будут проведены реставрационные работы на мавзолеях Алаша хана и Жошы хана, построена специальная дорога.

27 мая. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в третьем заседании Национального совета общественного доверия. На заседании Президент обратил особое внимание на вопросы повышения качества образования, увеличения стипендий студентам, обеспечению их общежитиями и повышению качества здравоохранения.

ИЮНЬ



29 июня. Глава государства провел совещание по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции. Президент дал оценку сложившейся ситуации, озвучил меры, направленные на повышение защиты здоровья граждан. Также были рассмотрены вопросы поддержки экономики и социальной защиты населения.

30 июня. Состоялась презентация культурно-просветительского телеканала «Абай».

ИЮЛЬ





6 июля. Первому Президенту РК-Елбасы Нурсултану Назарбаеву исполнилось 80 лет. С юбилеем Елбасы поздравили Глава государства Касым-Жомарт Токаев, председатель КНБ Карим Масимов и глава Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов.

10 июля. Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось расширенное заседание Правительства. Президент указал на допущенные недостатки, дал ряд поручений Правительству.

13 июля. По указанию Главы государства 13 июля объявлен Днем общенационального траура в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса. В связи с этим, с 00 часов были приспущены Государственные Флаги по всей стране, в 12:00 часов по времени Нур-Султана объявлена минута молчания.

17 июля. Министр здравоохранения РК Алексей Цой вручил государственные награды родным и близки умерших врачей.

АВГУСТ

8 августа. Казахстанские военные врачи отправились в Ливан для оказания помощи пострадавшим. В состав группы вошли высококвалифицированные хирурги, травматологи, нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, а также средний медицинский персонал хирургического профиля. Большинство из них в совершенстве владеют английским языком.

10 августа. 175-летие великого казахского поэта Абая. В связи с этим, группа государственных и общественных деятелей во главе с Государственным секретарем Крымбеком Кушербаевым возложили цветы к памятнику Абаю в столице.

В газете «Egemen Qazaqstan» опубликована статья Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай – рухани реформатор».

13 августа. Исполнилось 100 лет со дня создания Международного информационного агентства «Казинформ». Коллектив Агентства поздравил Президент Казахстана.

Как отметил Президент РК, Агентство, перешагнувшее вековой рубеж, внесло большой вклад в развитие страны, с точки зрения пропаганды государственной политики. «Казинформ», оперативно предоставляя общественности достоверные новости, также участвует в формировании имиджа страны на международной арене. «Считаю, что журналисты, работающие в ведущем информационном агентстве Казахстана, всегда достойны высокого вознаграждения за свой труд. Желаю сотрудникам коллектива и ветеранам Агентства крепкого здоровья, творческих успехов. Пусть будет больше хороших новостей!», - говорилось в тексте поздравления.

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова (10-1, 5 КО) выступила на турнире в Казани и стала чемпионом мира в первом среднем весе по версии IBA. Она победила свою соперницу Хэппи Дауди техническим нокаутом.

29 августа. Опубликовано обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева, адресованное казахстанцам в связи с памятной датой закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона. Делегация во главе с Государственным секретарем Республики Казахстан Крымбеком Кушербаевым посетила Восточно-Казахстанскую область и возложила цветы к Монументу жертвам ядерных испытаний в городе Семее.

СЕНТЯБРЬ

1 сентября. Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу «Казахстан в новой реальности: время действий». В Послании названы 7 принципов нового экономического курса.

23 сентября. В турецком городе Анталья открылся парк имени Абая. В рамках празднования 175-летия Абая Посольство Казахстана в Турции, Консульство в Анталье, по инициативе Казахстана и Ассоциации дружбы и культуры народов Евразии парк в городе Анталья назван в честь Абая Кунанбайулы.

26 сентября. В Уральске открылся памятник народному писателю Казахстана и лауреату Государственной премии Казахстана Жубану Молдагалиеву.

ОКТЯБРЬ

2 октября. В конкурсе «Лучший педагог-2020» приняли участие 143 учителя, из них 64 педагога названы победителями. Группе победителей вручил награды министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов – по 2 778 000 теңге и нагрудные знаки.

16 октября. В рамках рабочей поездки в Семей Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии памятника «Великий поэт Абай с сыновьями», посетил историко-культурный музей-заповедник Абая «Жидебай-Борли».

21 октября. Глава государства в своем Обращении о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов призвал казахстанцев проявить активную гражданскую позицию и принять ответственное участие в предстоящих выборах.

22 октября. Касым-Жомарт Токаев принял участие в четвертом заседании Национального совета общественного доверия. В своем выступлении Глава государства отметил, что Национальный совет стал эффективной институциональной структурой, способной установить конструктивный диалог между властью и обществом, а его члены вносят вклад в выработку и реализацию важных для нашей страны решений.

Также Президент объявил 2021 год Годом 30-летия Независимости.

23 октября. В Туркестане установили памятники в честь 175-летия великого казахского поэта Абая и 1 150-летия известного во всем мире ученого, мыслителя Абу Насра аль-Фараби.

В торжественной церемонии открытия приняли участие государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов и аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.



НОЯБРЬ

10 ноября. Политические партии начали выдвижение своих кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов на выборах, назначенных на 10 января 2021 год.

25 ноября. Под председательством Первого Президента-Елбасы Нурсултана Назарбаева прошел внеочередной ХХ Съезд партии Nur Otan.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении объявил о том, что партия запускает запускает предвыборную программу «Путь перемен: достойная жизнь каждому» до 2025 года.

«Несмотря на сложности в экономике, Nur Otan вместе с Правительством планирует мобилизовать на реализацию программы в течение следующей пятилетки 21 трлн тенге. Программа предлагает эффективный комплекс конкретных мер, направленных на социальный прогресс страны и повышение благосостояния народа», - сказал Глава государства.

ДЕКАБРЬ

2 декабря. Дворцу единоборств в столице присвоено имя прославленного борца Жаксылыка Ушкемпирова.

3 декабря. Состоялось первое заседание Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева.

В состав Государственной комиссии входят представители Администрации Президента и Правительства, депутаты Сената и Мажилиса Парламента, руководители заинтересованных государственных органов, представители общественных организаций и ученые. Всего в Госкомиссию входят 49 человек.

5 октября. Во вьетнамском городе Ханой состоялась презентация книги Абая «Слова назидания» на вьетнамском языке. В качестве предисловия в книге опубликована статья Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в 21 веке».

14 декабря. В Акорде Президент Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды.

19 декабря. Чемпион мира в среднем весе по версии IBF/IBO Геннадий Головкин (40-1-1,35 КО) победил своего соперника Камила Шеремета (21-0, 5 КО) техническим нокаутом.

21 декабря. Премьер-Министр РК Аскар Мамин запустил производство вакцины «Спутник V» на Карагандинском фармацевтическом комплексе. В рамках реализации договоренности между Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым и Президентом РФ Владимиром Путиным на базе комплекса будет поэтапно произведено 2 млн доз вакцины.

22 декабря. В отделении ООН в Женеве состоялось торжественное открытие бюста великого казахского поэта Абая Кунанбайулы в честь его 175-летия и в честь 75-летия Организации Объединенных Наций.

2021 год

ЯНВАРЬ

5 января. В газете «Egemen Qazaqstan» опубликована статья Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» («Независимость дороже всего»).

10 января. Состоялись выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов.

14 января. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов Мажилиса Парламента РК 7-го созыва. Вновь избранным депутатам Мажилиса вручены удостоверения и нагрудные знаки. Мандаты получили 76 депутатов от партии «Nur Otan», 12 от Демократической партии Казахстана «Ак жол», 10 от Народной партии Казахстана. Также избраны 9 депутатов от Ассамблеи народа Казахстана.

15 января. Началась первая сессия Парламента РК 7-го созыва. Президент Касым-Жомарт Токаев, открывший работу Парламента, выдвинул 7 политических инициатив.

18 января. Вышел Указ Президента о составе Правительства Республики Казахстан.

ФЕВРАЛЬ

1 февраля. В Казахстане началась вакцинация против коронавирусной инфекции среди групп высокого риска заражения и распространения.

Вначале использовалась российская вакцина «Спутник V», а с 15 февраля добавилась вакцина Гам-КОВИД-Вак, произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Во втором квартале 2021 года планируется начать вакцинацию также отечественным препаратом QazCovid-In. Эта вакцина в настоящее время проходит 3-й этап клинических испытаний.





4 февраля. Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан во взаимодействии с Министерством иностранных дел РК и при поддержке США и других международных партнеров проведена операция по возвращению на родину из Сирии группы казахстанских граждан. В составе группы – 4 мужчин, 1 женщина и 7 детей, включая 2 сирот.

5 февраля. Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в первом заседании Государственной комиссии по подготовке к празднованию 30-летия Независимости.

Глава государства подчеркнул, что во время празднования этой знаменательной исторической даты нельзя допускать суеты и расточительства, каждое мероприятие должно быть связано с конкретными шагами, которые принесут пользу стране. Планируется реализация новых проектов в экономике, социальной сфере, образовании и науке.

25 февраля. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в пятом заседании Национального совета общественного доверия. Президент поставил точку в земельном вопросе, вызвавшем большой общественный резонанс, и поделился своими мыслями по поводу необходимых мер и инициатив.

25 февраля. В Казахстане начался прием заявлений на использование для лечения пенсионных накоплений.

26 февраля. В Казахстане началось официальное празднование 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева. Жамбыл занимает особое место в казахской литературе и культуре. Поэт в качестве импровизатора поднял на высокий уровень импровизаторское искусство. Айтыс с участием Жамбыла всегда отличался своей глубиной, живописностью, своей историей и за это народ его любил. Жамбыл стал не только гордостью казахского народа, но и вершиной поэзии мирового уровня.

МАРТ

1 марта. В Казахстан прибыл с государственным визитом вновь избранный Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров. Накануне визита Президент Кыргызстана дал эксклюзивное интервью МИА «Казинформ».

2 марта. Этно-рок-группа «Ұлытау» в очередной раз одержала победу на международной арене. Группа, выступившая с кюем Махамбета «Жумыр кылыш» победила в международном музыкальном конкурсе DJOOKY Music Awards в категории рок-металл в Лос-Анджелесе, США.

4 марта. Президент Казахстана принял участие в 14-м саммите Организации экономического сотрудничества.

«Благодаря реализации комплексного антикризисного плана, обеспеченного финансовыми ресурсами, Казахстан смог минимизировать негативное воздействие пандемии и даже добился роста в таких сферах, как строительство, сельское хозяйство и производство. В этом году мы ожидаем роста ВВП более чем на 3%», ­– сказал Президент Казахстана.

6 марта. Сотрудники радио La Era Dimash выпустили серию веб-игр, посвященных артисту, чтобы помочь поклонникам его творчества скрасить время на карантине.

Для декорирования игр использованы виды Нур-Султана и других городов Казахстана. La Era Dimash – первая круглосуточная радиостанция, посвященная Димашу, была создана 14 июля 2020 год. На этом радио исполняются только песни Димаша, а создала радиостанцию поклонница казахстанского певца из Аргентины Паола Профета.