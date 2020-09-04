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    От кулинарии до металлургии – жамбылские аграрии оценили возможности рапса

    4 Сентября 2020, 11:11

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Диверсификацию сельскохозяйственных культур как основу продовольственной безопасности Казахстана обсудили участники семинара-совещания, проходившего в Жамбылской области на базе ТОО «КазНИИ земледелия и растениеводства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметили в пресс-службе акима Жамбылской области, участниками обсуждения стали руководители сельхозформирований, представители местных исполнительных органов. В работе семинара-совещания принял участие глава региона Бердибек Сапарбаев.

    В своем выступлении глава региона подчеркнул, что в новом Послании народу Казахстана Президент страны обозначил необходимость самообеспечения населения социально значимыми продовольственными товарами.

    Говоря о необходимости роста объемов производства, переработки отечественной продукции, ее экспорта, глава региона подчеркнул, что не следует ограничиваться традиционными видами культур.

    «Особенно это касается рапса, - сказал Бердибек Сапарбаев. - Поэтому и нам необходимо взяться за выращивание этой культуры».

    Генеральный директор ТОО «Казахский НИИ земледелия и растениеводства» Андрей Агеенко рассказал о достижениях института и о современных технологиях. Он предложил аграриям обратить внимание на такую выгодную и удобную в выращивании сельхозкультуру, как рапс.

    «Рапс очень неприхотлив. При этом диапазон использования рапсового масла довольно широк - от кулинарии до металлургии. Поэтому эта масличная культура считается очень ценной и пользуется высоким спросом», - пояснил Андрей Агеенко.

    Его доклад вызвал заметный интерес у фермеров, желающих сотрудничать с институтом.

    О порядке приема рапса на 2021 год рассказал гендиректор ТОО «Агрокомплекс Жетысу МаЖиКо» Элизбар Скокбаев.

    В завершение семинара Бердибек Сапарбаев дал поручения управлению сельского хозяйства и акимам районов.

    «Сейчас начались осенние полевые работы. Мы должны засеять как можно больше площадей озимыми культурами, пользующимися спросом на мировом рынке. В связи с большим спросом на рапс нам следует посеять его в качестве озимой культуры», - поручил он своему заместителю Берику Нигмашеву.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Наука Акимат Сельское хозяйство
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