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    От крупного акционера Tengri Bank потребовали обеспечить капитализацию банка

    22 Апреля 2020, 18:43

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка потребовало от Punjab National Bank - крупного акционера Tengri Bank - обеспечить капитализацию банка в срок до 30 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с временными трудностями с ликвидностью, ограничением своевременного исполнения обязательств перед клиентами, а также оттоком клиентских платежей, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка осуществляет надзор за деятельностью АО «Tengri Bank» в усиленном режиме. Агентством начата и проводится внеплановая проверка по вопросам поступающих обращений от клиентов банка», - сообщили в пресс-службе агентства.

    Как напомнили в финрегуляторе, обязательства по поддержанию финансовой стабильности банков возложены на крупных участников-акционеров банка.

    В этой связи агентство направило соответствующее требование в адрес крупного акционера банка, которым является Punjab National Bank (PNB), по капитализации Tengri Bank в срок до 30 апреля.

    «Согласно требованию крупному участнику необходимо обеспечить капитализацию в объемах, достаточных для соблюдения пруденциальных нормативов, бесперебойного исполнения платежей и осуществления переводов денежных средств клиентов. Также проводится работа с другими акционерами банка», - уточнили в агентстве.

    АО «Tengri Bank» является участником системы обязательного гарантирования депозитов. Вклады физлиц в тенге и иностранной валюте, в том числе деньги на платежных карточках и банковских счетах защищены гарантией Казахстанского фонда гарантирования депозитов в рамках утвержденных лимитов.

    Punjab National Bank (PNB) - крупнейший акционер АО «Tengri Bank», владеющий 41,64% акций банка. Это второй по размеру активов государственный банк в Индии, основанный в 1895 году и обслуживающий более 110 млн клиентов через более чем 11 тысяч филиалов и офисов. Сумма активов составляет порядка 290 млрд долларов США. Доля государства составляет 75,41%.

    Ранее первый заместитель председателя агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олег Смоляков комментировал ситуацию с Tengri Bank.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Банки Экономика
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