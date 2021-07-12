От коронавируса выздоровел 1491 человек за сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1491 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 725,

Акмолинская область - 40,

Алматинская область - 8,

Атырауская область - 109,

Восточно-Казахстанская область - 72,

Западно-Казахстанская область - 29,

Карагандинская область - 328,

Костанайская область - 48,

Кызылординская область - 26,

Мангистауская область - 16,

Павлодарская область - 46,

Северо-Казахстанская область - 12,

Туркестанская область - 32.

Итого выздоровевших в Казахстане - 413498.