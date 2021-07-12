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    08:15, 12 Июль 2021 | GMT +6

    От коронавируса выздоровел 1491 человек за сутки в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1491 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 725,

    Акмолинская область - 40,

    Алматинская область - 8,

    Атырауская область - 109,

    Восточно-Казахстанская область - 72,

    Западно-Казахстанская область - 29,

    Карагандинская область - 328,

    Костанайская область - 48,

    Кызылординская область - 26,

    Мангистауская область - 16,

    Павлодарская область - 46,

    Северо-Казахстанская область - 12,

    Туркестанская область - 32.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 413498.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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