От коронавируса и пневмонии с признаками КВИ скончались 24 человека - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Министерство здравоохранения РК опубликовало количество зарегистрированных случаев COVID-19 с летальным исходом в разрезе регионов за 30 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным за 30 апреля текущего года, по одному летальному случаю с КВИ- приходится на Акмолинскую, Жамбылскую и Западно-Казахстанскую область, а также город Шымкент.

Два летальных случая с КВИ- зарегистрировано в Алматинской области.

Четыре летальных случаев с КВИ + зарегистрированы в Нур-Султане. По два летальных случая приходятся на Карагандинскую, Павлодарскую области и город Алматы.

Три летальных случаев с КВИ + зарегистрированы в Актюбинской области.

По одному летальному случаю приходятся на город Шымкент, Алматинскую, Жамбылскую, Кызылординскую и Мангыстаскую области.

В целом в разрезе регионов 30 апреля зафиксированы 6 летальных случаев с КВИ- и 18 летальных исходов с КВИ +.