От классики до этно-джаза: легендарный проект Государственного струнного квартета имени Жубановой представят в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 ноября Государственная академическая филармония им. Е. Рахмадиева представит концерт Государственного струнного квартета имени Г. Жубановой в рамках легендарного проекта «От классики до этно-джаза». Хедлайнер концерта – приглашенная пианистка Людмила Берлинская из Франции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Концерт пройдет в концертном зале Филармонии города Астана в 19:00 вечера. В программе вечера - струнный квартет 4 Йозефа Гайдна, фортепианный квинтет Антонина Дворжака, квинтет «Always with you» Александра Цфасмана. Также на сцене филармонии прозвучат концерт для сазсырная, фортепиано и струнного квартета Армана Жайыма.

«Государственный струнный квартет им. Г. Жубановой с Людмилой Берлинской объединяет давняя творческая дружба, ведь значительной страницей в биографии квартета стало тесное сотрудничество с ее отцом – титаном квартетного искусства, основателем Квартета им. Бородина, Народным артистом РСФСР, лауреатом Государственной премии СССР Валентином Берлинским. С 14 лет Людмила Берлинская выступала с квартетом им. Бородина. Творческую судьбу исполнительницы во многом определила и встреча с великим пианистом Святославом Рихтером, который стал ее наставником. География гастролей Людмилы Берлинской обширна: престижные залы России, стран ближнего зарубежья, Европы, США, Японии, Южной Кореи, Китая... Она выступала с Мстиславом Ростроповичем, Юрием Башметом, Виктором Трeтьяковым. Совместные концерты с Полем Мейером, Иври Гитлисом, Жераром Коссе, Готье Капюсоном, Анри Демаркеттом, Жан-Жаком Канторовым, Аленом Менье и другими зарубежными музыкантами», - пояснили в пресс-службе столичной филармонии.

В настоящее время Людмила Берлинская – профессор Высшей школы музыки в Париже, проводит мастер-классы во многих странах мира. Параллельно с педагогической и концертной деятельностью создала ассоциацию Berlinsky, является артистическим содиректором музыкального фестиваля LaClé des Portes (Франция).

Художественный руководитель Государственного струнного квартета им. Г. Жубановой, заслуженный деятель РК Ернар Мынтаев отметил, что идея сотрудничества с Людмилой Берлинской возникла давно, когда он был студентом и учился у знаменитого отца пианистки Валентина Берлинского.

«Концерт в столичной филармонии станет вторым совместным выступлением с Людмилой Берлинской. Днем ранее в камерном зале «Астана Опера» пройдет классическая программа. А 23 ноября мы представим публике нечто совершенно иное - необычный концерт, который объединит любителей классической музыки, джаза и традиционного искусства в рамках проекта «От классики до этно-джаза». Данный коллектив был в мае на закрытии сезона, и вызвал большой интерес у зрителей. Надеюсь, что и ноябрьский вечер, ориентированный на широкую аудиторию, станет приятным и необычным музыкальным событием для меломанов», - сказал Ернар Мынтаев.

Высокий уровень мастерства Государственного струнного квартета имени Г. Жубановой

неоднократно отмечался на различных международных конкурсах. Творческая деятельность коллектива высоко оценена государством. Коллектив - обладатель Государственной молодежной премии «Дарын».





Главное фото: shutterstock.com



