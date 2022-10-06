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    От какой коалиции может быть выдвинут Касым-Жомарт Токаев

    6 Октября 2022, 11:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр юстиции Канат Мусин объяснил, от какой коалиции может быть выдвинут на внеочередные выборы Президента РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По закону одно республиканское объединение может выдвинуть одного кандидата. А коалиция - это политический термин. Если все предложат, то это будет считаться коалицией», - пояснил Канат Мусин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах внеочередного XXIV Съезде партии AMANAT.

    По его словам, для выдвижения кандидата от имени коалиции не нужно проводить совместный съезд и другие совещания. Потому что каждая организация уже сделала свое предложение. А закон не предусматривает ограничения на участие в выборах от имени коалиции.

    Ранее Глава государства в ходе встречи с общественностью Павлодарской области заявил, что к нему поступают предложения от различных республиканских объединений и партий стать их кандидатом.

    «Скажу предельно откровенно – мне поступают предложения от различных республиканских объединений и партий стать их кандидатом. Особенно радует, что проявляют инициативу молодежные и другие общественные организации. Все это говорит о существенно возросшей за три с половиной года поддержке гражданами реализуемых и намеченных преобразований. Хочу поблагодарить всех за предложения, за доверие и деятельную поддержку моего стратегического курса. Думаю, будет правильным, если я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ. И это также позволит утвердить принцип равноудаленности Главы государства от различных партий и объединений», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Фото: arnapress.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана AMANAT Президентские выборы - 2022
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