От какого объединения будет баллотироваться Касым-Жомарт Токаев на предстоящих выборах

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Павлодарской области сообщил, от какого объединения он будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«После объявления президентских выборов прошло достаточно времени для подготовки. Сегодня мы видим, что избирательная кампания набирает обороты. Выдвигаются кандидаты, проявляют активность партии и общественные движения. Налицо оживление внутриполитического поля. Мы вступили в новый электоральный цикл, который обеспечит перезапуск всех ключевых политических институтов. Как вы знаете, я отказался от поста председателя крупнейшей в стране партии Amanat», - напомнил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, в результате конституционной реформы был введен запрет Президенту состоять в партии на период своих полномочий.

«Я вижу, что особый интерес в обществе вызывает вопрос: от какого объединения я буду баллотироваться на предстоящих выборах? Скажу предельно откровенно – ко мне поступают предложения от различных республиканских объединений и партий стать их кандидатом. Особенно радует, что проявляют инициативу молодежные и другие общественные организации. Все это говорит о существенно возросшей за три с половиной года поддержке гражданами реализуемых и намеченных преобразований. Хочу поблагодарить всех за предложения, за доверие и деятельную поддержку моего стратегического курса. Думаю, будет правильным, если я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ. И это также позволит утвердить принцип равноудаленности Главы государства от различных партий и объединений», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул Президент, важно обеспечить проведение электоральной кампании в строгом соответствии с законодательством.

«Как Глава государства я гарантирую, что президентские выборы пройдут честно, открыто и справедливо», - сказал К. Токаев.

«В условиях беспрецедентного геополитического шторма и нарастания кризисных явлений в глобальной экономике наша страна должна сохранить свою высокую динамику развития. Залог нашего успеха – общенациональное единство и общегражданская солидарность. Мы должны четко следовать своим суверенным курсом, оберегая наше главное достояние – мир и согласие», - добавил Президент РК.





Фото:t.me/bort_01