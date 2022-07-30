От каких недугов можно вылечиться на Алаколе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Алаколь едут не просто отдыхать и позагорать. Это направление зачастую выбирают для лечения и реабилитации. Утром озеро может быть нежно бирюзового цвета, а вечером приобретает лазоревые оттенки. Лечебные свойства озера Алаколь делает его все более популярным среди туристов. Поэтому открывают санатории, пансионаты. В свое время сюда за лечением даже приезжали космонавты для реабилитации. Поэтому, здесь можно, совместить полезное с приятным. Корреспондент МИА «Казинформ» поинтересовался, от каких недугов можно вылечиться на Алаколе.

Руководитель отдела внутреннего туризма компании «Azimut Travel» Дмитрий Кручинин отметил, что туристов, в первую очередь, привлекают лечебные свойства воды, потому что состав воды озера содержит все элементы таблицы Менделеева.

«В свое время туда приезжали космонавты на реабилитацию. На восточной стороне есть старые санатории, в том числе «Барлык Арасан». Сообщалось, что после полетов на космос здесь собиралась группа космонавтов. Они приезжали на восточный берег Алаколя и проходили реабилитацию», - поделился Дмитрий Кручинин.

По словам заведующей кафедрой рекреационной географии и туризма Алии Актымбаевой, за счет свойств воды на Алаколе космонавты выводили из организма радиоакивные излучения.

«Система Алакольских озер также предполагает лечение кожных заболеваний, экземы, желудочных заболеваний. В воде содержится ртуть. Если получить лечение в течение десяти дней и просто искупаться все кожные заболевания исчезают»,- пояснила Алия Актымбаева.

Действительно, в 2018 году озеро Алаколь Алматинской области посетили казахстанские и российские космонавты.

По приглашению Министерства культуры и спорта РК и АО «НК «Kazakh Tourism» в мероприятии приняли участие: казахстанский космонавт, Народный герой Казахстана, генерал-лейтенант авиации РК, депутат Сената Парламента РК Талгат Мусабаев; советский лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Анатолий Арцебарский, Герой Российской Федерации, Народный герой Казахстана, лётчик-космонавт Казахстана Юрий Маленченко; Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Юрий Батурин.

В программу визита были включены оздоровительные процедуры, СПА, а также активный отдых.

«Лечебные свойства воды, содержащей радон, щелочь и другие полезные элементы, способствуют лечению кожных заболеваний, болезней, связанных с опорно-двигательным аппаратом, улучшают нервную систему и общее состояние организма», - добавила руководитель Управления туризма Алматинской области Жанар Алчимбаева.

По словам космонавтов, санаторно-курортное лечение является заключительным этапом реадаптации после длительных полетов, необходимым для дальнейшей подготовки космонавтов к продолжению их профессиональной деятельности.

Владелец баз отдыха «Инжу» и «Алаколь Арасан» в Восточно-Казахстанской области Елена Асылбекова отметила, что вспышки и распространения коронавируса не было зарегистрировано на озере Алаколь.

«Мы связываем это с целебным действием минеральной воды озера, обогащенной радоном и сероводородом, и воздуха, который также содержит частицы минералов и показан для профилактики при всех заболеваний дыхательной системы. Вода озера прекрасно укрепляет иммунитет и позволила не заболеть не только гостям, но и сотрудникам баз отдыха в разгар пандемии. Гости, приезжающие после перенесенного заболевания, получили здесь максимальную реабилитацию именно благодаря природным лечебным факторам курорта Алаколь»,- считает Елена Асылбекова.

По ее словам, лечебный эффект от воды подтвержден миллионами туристов, возвращающихся каждый год на Алаколь для оздоровления и отдыха.

«Регулярно от наших гостей мы слышим разные истории, но все они о здоровье, о том, какие чудесные изменения происходят с ними и их детками во время и после отдыха у нас. Это укрепление иммунитета, улучшение состояния здоровья при кожных заболеваниях, аллергических высыпаниях и дерматитах, решение вопросов с дыханием при аллергиях. При заболеваниях суставов устойчивую ремиссию дает использование черной алакольской грязи. Курс лечения 7-10 дней. Голубая глина, как косметологическая маска, оказывает омолаживающий эффект для кожи. После ее нанесения кожа становится как у младенца: чистая и шелковая. Примечательно, что голубая глина сохраняет свои свойства даже через несколько лет. Когда глина высыхает, нужно всего лишь смочить ее водой и нанести на лицо - эффект удивительный. Вода озера не оставляет после купания соленой корочки на коже, напротив, кожа становится увлажненной, бархатистой. Не рекомендуется смывать душем этот остаточный эффект после каждого купания, позвольте напитаться вашей коже полезными веществами из целебной воды», - пояснила Елена Асылбекова.

По словам владельца зоны отдыха «АкАмур» Арданы Абдикаркызы, озеро Алаколь с каждым годом улучшает свои лечебные свойства.

«Побывавшие здесь 7-10 дней туристы ощутили на себе все лечебные свойства озера Алаколь. Озеро лечит от разных видов аллергии, кожных заболеваний, гайморита, гинекологических заболеваний, урологических заболеваний, ревматизма, артрита, деформации стопы и многих других недугов.



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