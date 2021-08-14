От грозы до пыльной бури: прогноз погоды на 14 августа в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз важнейших явлений погоды на 14 августа представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«Большая часть республики находится под влиянием антициклона, центр которого находится над Костанайской областью, где ожидается преимущественно погода без осадков, лишь на востоке и юго-востоке с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются дожди с грозами, на юго-востоке местами сильные дожди, местами ожидаются град, шквал, усиление ветра. Местами по республике ожидается туман, на юге и западе пыльная буря», - сообщают синоптики.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской области местами ожидаются гроза, град, пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области местами ожидаются гроза, град, ветер 15-20, порывы 25 м/с.

В Карагандинской области местами ожидается гроза, днем местами ветер 15-20 м/с.

В Туркестанской, Мангыстауской, днем в Кызылординской областях местами усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской областях усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман.

Днем в Атырауской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской областях местами сохраняется сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангыстауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Алматинской, местами в Карагандинской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областях, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.