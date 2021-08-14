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От грозы до пыльной бури: прогноз погоды на 14 августа в Казахстане

14 Августа 2021 01:17
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От грозы до пыльной бури: прогноз погоды на 14 августа в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз важнейших явлений погоды на 14 августа представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

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«Большая часть республики находится под влиянием антициклона, центр которого находится над Костанайской областью, где ожидается преимущественно погода без осадков, лишь на востоке и юго-востоке с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются дожди с грозами, на юго-востоке местами сильные дожди, местами ожидаются град, шквал, усиление ветра. Местами по республике ожидается туман, на юге и западе пыльная буря», - сообщают синоптики.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской области местами ожидаются гроза, град, пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области местами ожидаются гроза, град, ветер 15-20, порывы 25 м/с.

В Карагандинской области местами ожидается гроза, днем местами ветер 15-20 м/с.

В Туркестанской, Мангыстауской, днем в Кызылординской областях местами усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской областях усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман.

Днем в Атырауской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской областях местами сохраняется сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангыстауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Алматинской, местами в Карагандинской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областях, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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#Казгидромет   #Погода  
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