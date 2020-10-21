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    От должности освобождены ответсекретари двух министерств в Казахстане

    21 Октября 2020, 11:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства освободил от должности ответственных секретарей Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и Министерства здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Распоряжениями Главы государства Ахметжанов Ануар Муратович освобожден от должности ответственного секретаря Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан; Нусупова Асем Бековна освобождена от должности ответственного секретаря Министерства здравоохранения Республики Казахстан.


    Автор:

    Ринат Дусумов

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