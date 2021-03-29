От чего зависит сумма налога на транспорт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как начисляются налоги на транспортные средства, и от чего зависит сумма налога? Об этом рассказал директор департамента администрирования непроизводственных платежей, физических лиц и специального налогового режима Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Азамат Садыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Налог на транспортные средства начисляется на основании сведений уполномоченных органов. В данном случае Комитетом административной полиции. Сведения поступают в режиме онлайн. Есть интеграция», - пояснил спикер.

По его словам, сумма налога зависит от применяемой ставки налога.

«Для легковых автомобилей ставка зависит от объема двигателя, а для грузовых зависит от грузоподъемности, для автобуса – от количества посадочных мест. Для мотоциклов налог на транспорт зависит от мощности двигателя», - пояснил Азамат Садыков.