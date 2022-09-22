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    От AMANAT будет только один кандидат на президентских выборах - Юлия Кучинская

    22 Сентября 2022, 21:32

    АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Как идет подготовка партии AMANAT к выборам? Насколько казахстанцы готовы к президентским выборам? Об этом сообщила депутат Мажилиса Парламента РК Юлия Кучинская в эфире программы «Новое время» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы предлагали выдвинуть кандидатуру действующего Главы государства, но сейчас мы ждем его решения: согласится ли он с этим, пойдет ли он от нашей политической партии. Если он согласится, то, безусловно, мы будем поддерживать кандидатуру действующего Главы государства Касым-Жомарта Токаева. От нашей политической партии только один кандидат. Полагаю, что распылять свои силы - не совсем правильная стратегия. Есть принцип, что от одной партии и от одной общественной организации может выдвигаться только один претендент», - сказала депутат.

    Если говорить с точки зрения явки общества, депутат считает, что общество всегда активно поддерживает подобные инициативы.

    «Если говорить с точки зрения оппонентов, их готовности, присутствия на политическом поле ярких оппонентов, я бы затруднилась назвать конкретные фамилии явных конкурентов. Но тем не менее, дается два месяца, чтобы политические партии и общественные объединения могли выдвинуть кандидатов и подготовиться», - сказала Юлия Кучинская.

    Депутат также рассказала, как идет подготовка партии AMANAT к выборам.

    «У нас действуют филиалы в регионах. Мы готовы в любую минуту выйти в поле и работать с избирателями. Преимущество нашей партии в том, что наша работа не прекращается с выборами. После того, как пройдет съезд партии, пройдут конференции в регионах. Сначала они примут свое решение и направят делегатов. Уже съезд партии примет окончательное решение», - пояснила спикер.

    Спикер также оценила работу Центральной избирательной комиссии.

    «В июне прошел референдум. Это политическое событие требовало от Центральной избирательной комиссии тщательной подготовки, она вела подсчёты голосов. Также в постоянном режиме проходят выборы сельских акимов. Поэтому территориальные избирательные комиссии всегда находятся в рабочем режиме», - сказала Юлия Кучинская.

    Вдобавок она отметила, что от пяти политических партий могут быть представлены пять кандидатов.

    «Но также есть и общественные организации, думаю, от них также будут кандидаты», - добавила она.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Политические партии Политика AMANAT JIBEK JOLY Президентские выборы - 2022
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