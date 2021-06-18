От 35 тонн молочной продукции ежедневно изготавливает предприятие из СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области инструментами льготного кредитования пользуются многие сельхозтоваропроизводители. Благодаря финансовой поддержке государства местные хозяйства активно развиваются, осваивают новое производство и расширяют мощности, передает МИА «Казинформ».

Всё это стало возможным благодаря программе Аграрной кредитной корпорации «Агробизнес», реализуемой в рамках аграрной политики Правительства РК.

Молокоперерабатывающий завод ТОО «Ростан» занимается изготовлением сливочного масла, спредов, сыров и творога с 1998 года. Сегодня предприятие производит 35 тонн молочных изделий за сутки. Компания поставляет свою продукцию на прилавки не только Северо-Казахстанской области, но и в другие регионы страны. Половина продукции экспортируется в Россию. Предприятие планомерно развивалось, но для более масштабных преобразований требовались инвестиции. В прошлом году благодаря средствам Аграрной кредитной корпорации завод расширился за счет открытия нового цеха.

«Для усовершенствования технологии производства было решено поставить мини-завод по переработке молока. Воплотить этот замысел удалось благодаря займу в Аграрной кредитной корпорации в размере 120 млн тенге: в ноябре прошлого года мы запустили новый цельномолочный цех, здесь будет изготавливаться питьевое молоко, кефир и сметана», - рассказала технолог ТОО «Ростан» Светлана Ахметгалеева.

Помимо этого, на кредитные средства компания закупила новейшее оборудование, благодаря чему появилась возможность получать пастеризованное и ультрапастеризованное молоко, а также кисломолочную продукцию с различными сроками хранения и степенью обработки. Теперь для выпуска качественного продукта предприятие подбирает поставщика сырья. В дальнейшем ТОО «Ростан» намерено расширить свой ассортимент и найти новые каналы сбыта.

Финансовую поддержку Аграрная кредитная корпорация оказывает по разным направлениям. В числе субъектов, финансируемых ею – молочно-товарные фермы. Льготными кредитами от 6% годовых и сроком до 12 лет пользуются как крупные промышленные молочные комплексы, так и МТФ семейного типа.

Среди тех, кто получил государственную поддержку в виде льготного кредита для открытия молочно-товарной фермы – крестьянское хозяйство «Гердт В.В.». За счет кредитных средств здесь приобрели 66 голов высокопродуктивного молочного скота Голштино-фризской породы из Украины. Они уже прошли ветеринарный карантин и начали приносить приплод. Сейчас на ферме – 100 голов КРС, ежедневно здесь получают до 1500 литров молока.

«Ферму мы построили в 2017 году. Молочное производство очень выгодно, и мы решили заняться увеличением. 54 млн тенге мы взяли в кредит у Аграрной кредитной корпорации под 4% годовых. Это очень выгодная ставка. В дальнейшем планируем строительство еще одной фермы на 100 голов и увеличить число рабочих», - отметил глава крестьянского хозяйства Владимир Гердт.

В этом году в Северо-Казахстанской области за счет финансирования в Аграрной кредитной корпорации 6 хозяйств планируют реализовать проекты по созданию или расширению молочных комплексов. Два из них – семейные МТФ.

«Льготные кредиты предоставляются корпорацией на проведение строительно-монтажных работ, на приобретение крупного рогатого скота и оборудования. При необходимости кредиты выделяются на покупку техники или заготовку кормов. В этом году корпорация профинансировала 389 заявок от субъектов агропромышленного комплекса в регионе на сумму свыше 22 млрд тенге. Среди них 17,5 млрд тенге направлены на проведение весенне-полевых и уборочных работ», - подчеркнул директор Северо-Казахстанского филиала АО «Аграрная кредитная корпорация» Алмат Кожахметов.

В 2021 году на реализацию программы кредитования «Агробизнес» выделено более 71 млрд тенге. Более половины этих средств уже направлены Аграрной кредитной корпорацией НУХ «Байтерек» на финансирование фермеров страны.