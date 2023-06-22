От 2,5 до 3 млн тенге могут получить казахстанцы за информацию, которая помогла пресечь теракт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно утвержденным Правилам установления и выплаты вознаграждения за информацию, которая помогла предотвратить или пресечь планируемый акт терроризма, казахстанцы смогут получить от 2,5 и более 3 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антитеррористический центр.

Указанные суммы выплачиваются в случае, если в отношении виновного лица:

- вступил в законную силу обвинительный приговор или постановление суда о применении принудительной меры медицинского характера;

- вынесено постановление о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным подпунктами 9), 11) и 12) части первой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Следственные подразделения органов национальной безопасности Республики Казахстан в течение 3 рабочих дней с момента наступления обстоятельств направляют талон-уведомление лицу, сообщившему информацию, о возникновении права на получение вознаграждения.

В случае если производство по уголовному делу осуществлено органами внутренних дел Республики Казахстан, направление талона-уведомления осуществляется следственными подразделениями органов внутренних дел Республики Казахстан.

О праве на получение вознаграждения лицом, сообщившим информацию, также уведомляется уполномоченное подразделение.