Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    От 2,5 до 3 млн тенге могут получить казахстанцы за информацию, которая помогла пресечь теракт

    22 Июня 2023, 17:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно утвержденным Правилам установления и выплаты вознаграждения за информацию, которая помогла предотвратить или пресечь планируемый акт терроризма, казахстанцы смогут получить от 2,5 и более 3 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антитеррористический центр.

    Указанные суммы выплачиваются в случае, если в отношении виновного лица:

    - вступил в законную силу обвинительный приговор или постановление суда о применении принудительной меры медицинского характера;

    - вынесено постановление о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным подпунктами 9), 11) и 12) части первой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

    Следственные подразделения органов национальной безопасности Республики Казахстан в течение 3 рабочих дней с момента наступления обстоятельств направляют талон-уведомление лицу, сообщившему информацию, о возникновении права на получение вознаграждения.

    В случае если производство по уголовному делу осуществлено органами внутренних дел Республики Казахстан, направление талона-уведомления осуществляется следственными подразделениями органов внутренних дел Республики Казахстан.

    О праве на получение вознаграждения лицом, сообщившим информацию, также уведомляется уполномоченное подразделение.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Общество Терроризм
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 800 тысяч семей охватят выплатами по уходу за ребенком в 2023 году
    За что хотят платить надбавки тренерам, рассказали в Минкультуры
    В Атырауской области задержали преступную группу за пропаганду терроризма
    В Минтруда назвали размер средней пенсии
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT