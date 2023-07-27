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    Освобождены ли пенсионеры от уплаты налога на имущество

    27 Июля 2023, 09:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о полном освобождении пенсионеров от уплаты налога на имущество физических лиц. Однако данная информация не совсем соответствует действительности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД МФ РК.

    В соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан освобождены от уплаты налога на имущество – отдельно проживающие пенсионеры, по юридическому адресу (адресу места их жительства) которых зарегистрированы исключительно пенсионеры, в пределах 1000-кратного размера месячного расчетного показателя от общей стоимости всех объектов налогообложения. При расчете используется размер МРП, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года.

    Кроме того, подлежат освобождению от уплаты налога на имущество физических лиц следующие лица:

    1) в пределах 1000-кратного размера месячного расчетного показателя – герои Советского Союза, герои Социалистического Труда, лица, удостоенные званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi», награжденные орденом Славы трех степеней и орденом «Отан», многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награжденные подвеской «Алтын алқа;

    2) в пределах 1500- кратного размера месячного расчетного показателя – ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, и ветераны боевых действий на территории других государств, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, лица с инвалидностью, а также иные лица, установленные пунктом 2 статьи 526 Налогового кодекса.

    Напоминаем, что срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2022 год истекает 1 октября 2023 года.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

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