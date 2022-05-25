Освобождение от налогообложения дивидендов предложили отменить в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил, какие меры намерены принять в Казахстане для дестимулирования вывода капитала из страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время при соблюдении определенных условий предусмотрено освобождение от налогообложения дивидендов. Предлагается отмена льгот по освобождению от налогообложения дивидендов с установлением ставки 10%», - сказал Алибек Куантыров, представляя законопроект по внесению изменений и дополненений в Налоговый кодекс на пленарном заседании Мажилиса.

Вместе с тем, как отметил министр, налоговая практика показывает, что имеются случаи вывода денег за рубеж в виде оплаты за нематериальные услуги взаимосвязанным лицам.

«В этой связи предлагается ограничение применения вычетов по нематериальным услугам, оказанным аффилированными лицами – нерезидентами, в пределах не более 3% от налогооблагаемого дохода», - добавил Алибек Куантыров.

Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены усилить налоговую отдачу от добычи природных ресурсов.