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    Освобожден от должности судья Верховного суда РК Мейрам Жангуттинов

    10 Марта 2022, 10:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК освободили от должности судью Верховного суда РК Мейрама Жангуттинова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За соответствующее решение сенаторы проголосовали на пленарном заседании палаты.

    По данному вопросу в Сенат поступило соответствующее представление Президента РК.

    «На ваше рассмотрение внесено представление Главы государства об освобождении Жангуттинова Мейрама Курмашовича от должности судьи Верховного суда. Жангуттинов приговором суда признан виновным в совершении мошенничества с использованием служебного положения. Данный приговор вступил в законную силу», - отметил председатель Высшего судебного совета РК Денис Шипп.

    Было отмечено, что на основании представления Президента Республики Казахстан и в соответствии с подпунктом 1) статьи 55 Конституции Республики Казахстан и подпунктом 5) пункта 1, подпунктом 1) пункта 3 статьи 34 Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам пришел к заключению: рекомендовать Сенату Парламента Республики Казахстан освободить от должности судьи Верховного Суда Республики Казахстан Жангуттинова Мейрама Курмашовича в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью Суды Сенат Мошенничество
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