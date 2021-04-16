Освобожден от должности председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с неудовлетворительной работой освобожден от должности председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» У. Алипов. Во всех регионах будет ужесточен контроль за расходованием бюджетных средств, качеством строительства и ремонта транспортных магистралей. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять комплексные меры по улучшению состояния республиканских и местных дорог. В связи с неудовлетворительной работой освобожден от должности председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» У. Алипов. Во всех регионах будет ужесточен контроль за расходованием бюджетных средств, качеством строительства и ремонта транспортных магистралей. Президент намерен и впредь держать под личным контролем решение данной проблемы», - написал Берик Уали.









Напомним, ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что низкое качество дорог требует ежегодного ремонта, который выполняется некачественно и приводит к неэффективному расходованию государственных средств.