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    Освобожден от должности председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол»

    16 Апреля 2021, 11:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с неудовлетворительной работой освобожден от должности председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» У. Алипов. Во всех регионах будет ужесточен контроль за расходованием бюджетных средств, качеством строительства и ремонта транспортных магистралей. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

    «Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять комплексные меры по улучшению состояния республиканских и местных дорог. В связи с неудовлетворительной работой освобожден от должности председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» У. Алипов. Во всех регионах будет ужесточен контроль за расходованием бюджетных средств, качеством строительства и ремонта транспортных магистралей. Президент намерен и впредь держать под личным контролем решение данной проблемы», - написал Берик Уали.



    Напомним, ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что низкое качество дорог требует ежегодного ремонта, который выполняется некачественно и приводит к неэффективному расходованию государственных средств.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Отставки Транспорт Дороги
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