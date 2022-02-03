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Освобожден от должности командующий Ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск ВС РК
3 Февраля 2022 12:17
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Жоламанов Аскар Ахметович освобожден от должности командующего Ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
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