Освобожден от должности командующий Ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск ВС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Жоламанов Аскар Ахметович освобожден от должности командующего Ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.



