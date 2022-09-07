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    Освободить ветеринаров от функции отлова диких и бродячих собак призывают депутаты

    7 Сентября 2022, 15:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проблемы в сфере ветеринарии поднял депутат Мажилиса Парламента РК Магеррам Магеррамов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Заработная плата ветеринарных специалистов в сельской местности составляет 80 - 100 тыс. тенге, на ветеринарных станциях получают 120 - 140 тыс. тенге, к тому же с 2020 года всех работников ветеринарной службы уравняли в заработной плате. Теперь стаж, функционал, объем и вредность работы не учитывается при назначении заработной платы», - сказал Магеррам Магеррамов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

    Мажилисмен отметил, что работники ветеринарных станций в населенных пунктах и ветфельдшеры несмотря на разный объем и сложность работы получают одинаковую зарплату.

    «Такой подход считаем несправедливым, особенно в отношении специалистов предпенсионного возраста. Работа ветеринаров ненормированная, работать приходится в выходные и праздничные дни, оплата за работу в эти дни не производится. В летний период скот, как правило, находится в дальних летних пастбищах, добираться до таких мест тяжело, автотехника в большинстве своем старая, к тому же командировочные поездки не оплачиваются, за вредность тоже не платят, защитная спецодежда, кроме сапог и халатов, не выдается», - добавил М. Магеррамов.

    Депутат подчеркнул, что пастбища все усеяны бактериями, вирусами, микробами и другими паразитами, потому что вакцинация скота, дегельминтизация собак не проводиться своевременно.

    Вакцины и другие препараты доставляются с опозданием, поскольку они разыгрываются по тендерной системе.

    «Считаем, что вакцины и ветпрепараты должны быть в свободном доступе в каждом регионе и не зависеть от тендеров. Полагаем, что возложенные на ветеринарную службу отлов диких и бродячих собак, как и идентификация сельхозживотных, которые отнимают от основной работы много времени, эти функции не должны входить в обязанности ветеринарной службы. Она должна заниматься своим прямым назначением - профилактикой опасных инфекционных заболеваний», - сказал Магеррам Магеррамов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Общество Животные
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