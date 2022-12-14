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    Освободить от таможенных сборов товары для строительства объектов ВИЭ предлагают депутаты

    14 Декабря 2022, 18:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе Парламента состоялась презентация законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии, электроэнергетики и естественных монополий», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Так, для поддержки малых проектов ВИЭ предлагается освободить их владельцев от необходимости регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также отделение нетто-потребителей и индивидуальных потребителей от статуса энергопроизводящих организаций.

    Депутаты также считают нужным освободить от оплаты таможенных сборов товары, предназначенные для строительства и эксплуатации объектов ВИЭ, в том числе маломасштабных.

    Вместе с тем предложено исключить излишние ограничительные требования, такие как обязательное казахстанское производство установки ВИЭ и нахождение в неэлектрифицированном районе.

    «За счет регламентации правил подключения малых ВИЭ к сети предполагается фактически выделить 2 основные категории нетто-потребителей. Первое – это физические лица, средняя мощность потребления которых составляет 5-10 КВт. Второе – субъекты предпринимательства, мощность которых предлагается увеличить с существующих 100 до 400 кВт», - сказал депутат Мажилиса Дюсенбай Турганов, выступая с докладом.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Энергетика Мажилис
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