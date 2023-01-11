Освободить от обязанностей по отработке гранта воспитывающих ребенка с инвалидностью рекомендуют депутаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Включить в категорию молодых специалистов, освобождающихся от обязанностей по отработке образовательного гранта, родителя воспитывающего ребенка с инвалидностью, а также опекунов людей с инвалидностью рекомендуют депутаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мажилисмен Магеррам Магеррамов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты отметил, что в соответствии с пунктом 17-2 статьи 47 Закона Республики Казахстан «Об образовании» комиссия по распределению на работу молодых специалистов и докторов философии принимает решение об освобождении от обязанности по отработке молодых специалистов. Данная статья закона перечисляет категории молодых специалистов, которые освобождаются от обязанностей по отработке, среди них:

лица в случае отсутствия вакансий в населенном пункте по месту проживания, работы или прохождения службы супруга (супруги);

лица с инвалидностью первой или второй группы;

лица, поступившие для дальнейшего обучения в резидентуру на основе государственного образовательного заказа, магистратуру, докторантуру;

беременные женщины, лица, имеющие, а также самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до трех лет.

«К сожалению, в этой категории нет родителя, воспитывающего ребенка с инвалидностью. А между тем, в силу тяжелых заболеваний такой родитель не может иметь возможность проходить рабочую отработку, так как все время необходимо для ухода за ребенком с инвалидностью и его лечением. Пока же суды за грантовую неотработку выносят решения о взыскании с таких лиц денежных сумм, а также выплат неустоек в немалых размерах. Дополнительно к этим денежным взысканиям также налагают выплату государственной пошлины, которая порой по размеру больше суммы за неустойку», - отметил Магеррам Магеррамов.

Часто люди данной категории, по словам депутата, живут только на пособия по уходу за ребенком с инвалидностью. Немало среди таких людей тех, кто в одиночку воспитывает детей с инвалидностью. Такая реальность, загоняет этих людей в крайне сложную жизненную ситуацию.

«Мы считаем, нельзя доводить людей до психологического падения и социального тупика. Рекомендуем Правительству включить в категорию молодых специалистов, освобождающихся от обязанностей по отработке, родителя, воспитывающего ребенка с инвалидностью, а также опекунов людей с инвалидностью», - подчеркнул Магеррам Магеррамов.



