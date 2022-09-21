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    Освободить от НДС импортируемый сахар хотят в Казахстане

    21 Сентября 2022, 11:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О планируемых поправках в Налоговый кодекс, направленных на стимулирование отечественных товаропроизводителей, сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предлагается норма по уменьшению НДС на 70% при переработке рыбы рыболовными предприятиями. Сейчас такую льготу применяют рыбоводные хозяйства. Для стимулирования производства сахара предлагается освобождение от НДС импорта сахара – сырца тростникового, а также продление срока действия льготы по НДС для производителей сахара», - сказал Алибек Куантыров, представляя поправки в Налоговый кодекс на пленарном заседании Мажилиса

    Следующая норма, по словам министра, касается реализации аффинированного золота.

    «Сейчас реализация Национальному банку такого золота освобождается от НДС. Предлагается распространение нормы и на реализацию золота ювелирам. Также решается вопрос укрупнения электрических сетей. Предлагается исключение возникновения налоговых обязательств при безвозмездном получении электрических сетей энергопередающей организацией», - добавил Алибек Куантыров.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Налоги Миннацэкономики Сахар
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