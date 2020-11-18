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    Освободить обороты сельскохозтоваров и сырья от НДС предлагают в РК

    18 Ноября 2020, 14:08

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Освободить обороты производства сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного сырья от налога на добавленную стоимость предложил делегат от регионального филиала Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» от Костанайской области Юрий Комаров, выступая на внеочередном XVIII съезде партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы должны экспортировать не только муку, мы можем и должны экспортировать и белок, полученный от нашего зерна. Наша страна имеет хорошие перспективы на экспорт сельхозкультур и продуктов его переработки», - сказал Юрий Комаров.

    Спикер добавил, что Правительство правильно сделало, что запретило экспорт живого скота.

    «Категорически неправильно выращивать скот, а потом живьем отправлять его на экспорт. К созданию предприятий переработки, к проектной консультации, прежде всего, надо привлекать фермеров и личные подсобные хозяйства, как это делают в Германии, Израиле, Греции и Японии. Почему в Казахстане мы не можем этого сделать?» - подчеркнул Юрий Комаров.

    Он также остановился на вопросах кооперации.

    «Сама по себе кооперация ничего не даст. Надо освободить обороты производства сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного сырья от налога на добавленную стоимость. Потому что НДС губит все производство», - добавил Юрий Комаров.

    Автор:

    Серик Сабеков

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