Освежать воздух будут на пешеходных дорожках возле мечети Пророка

Сообщается также, что в новых проектах при облицовке тротуаров и пешеходных зон здесь используются материалы, способствующие снижению температуры.

Агентство указало, что существует более 245 зонтов, которые покрывают северную, южную и западную площади мечети Пророка в дневное время, вентиляторы для рассеивания водяного тумана, чтобы смягчить и охладить атмосферу от солнечных лучей и обеспечить здоровую и безопасную среду для паломников.