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    Освежать воздух будут на пешеходных дорожках возле мечети Пророка

    7 Июля 2023, 18:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Королевство Саудовская Аравия продолжает улучшать условия для паломников, совершающих хадж, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА Министерства информации Бахрейна.

    Управление развития Медины Королевства Саудовской Аравии представило интеллектуальные устройства, которые автоматически ароматизируют и освежают воздух на дорогах и улицах, ведущих к Мечети Пророка.

    Сообщается также, что в новых проектах при облицовке тротуаров и пешеходных зон здесь используются материалы, способствующие снижению температуры.

    Агентство указало, что существует более 245 зонтов, которые покрывают северную, южную и западную площади мечети Пророка в дневное время, вентиляторы для рассеивания водяного тумана, чтобы смягчить и охладить атмосферу от солнечных лучей и обеспечить здоровую и безопасную среду для паломников.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

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