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    Осуждены сотрудники центра соцуслуг «Демеу» в Алматы

    17 Февраля 2022, 10:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы в рамках ОПМ «QAMQOR» завершено досудебное расследование в отношении главного бухгалтера и работника медико-социального учреждения для лиц с психоневрологическими заболеваниями старше 18 лет КГУ «Центр социальных услуг «Демеу» управления образования г.Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Следствием в отношении фигурантов предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на содержание и реабилитацию лиц с психоневрологическими заболеваниями.

    В ходе досудебного расследования похищенные деньги возмещены в полном объеме.

    Приговором суда обвиняемые осуждены и им назначено наказание в виде ограничения свободы от двух до трех лет.

    За 2021 год в городе Алматы в рамках ОПМ «QAMQOR» зарегистрировано 5 преступлений, все дела окончены производством.

    Общий установленный ущерб составил более 32 миллионов тенге.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматы Борьба с преступностью Коррупция Борьба с коррупцией
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