Осуждены сотрудники центра соцуслуг «Демеу» в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы в рамках ОПМ «QAMQOR» завершено досудебное расследование в отношении главного бухгалтера и работника медико-социального учреждения для лиц с психоневрологическими заболеваниями старше 18 лет КГУ «Центр социальных услуг «Демеу» управления образования г.Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Следствием в отношении фигурантов предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на содержание и реабилитацию лиц с психоневрологическими заболеваниями.

В ходе досудебного расследования похищенные деньги возмещены в полном объеме.

Приговором суда обвиняемые осуждены и им назначено наказание в виде ограничения свободы от двух до трех лет.

За 2021 год в городе Алматы в рамках ОПМ «QAMQOR» зарегистрировано 5 преступлений, все дела окончены производством.

Общий установленный ущерб составил более 32 миллионов тенге.