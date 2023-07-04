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    Осуждены руководители финпирамиды World Business Consulting

    4 Июля 2023, 18:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане суд вынес приговор в отношении руководителей финпирамиды World Business Consulting, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    4 июля 2023 года межрайонным судом по уголовным делам города Астаны осуждены руководители финпирамиды «World Business Consulting», которые извлекали доход от привлечения денег потерпевших без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних за счет взносов других.

    В частности, судом установлено, что М., К. и Н. с 2018 по 2022 годы на территории Астаны создали и руководили структурным подразделением финпирамиды World Business Consulting и привлекли средства граждан в особо крупном размере на общую сумму более 757 млн тенге. Всего по делу признаны потерпевшими 83 жителя различных городов Казахстана. Вина осужденных доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключением аудиторского отчета, договорами и другими документами, подтверждающими вложение потерпевшими денежных средств в финансовую пирамиду.

    «Санкция ст.217 ч.3 п.2) УК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет. Приговором суда М., К. и Н. признаны виновными за создание и руководство финпирамиды (ст.217 ч.3 п.2) УК). М. и К., осуждены к 6 годам 8 месяцам, а Н. осужден к 5 годам лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в финорганизациях», - говорится в сообщении пресс-службы столичного суда.

    Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Приговор не вступил в законную силу.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Борьба с преступностью Финансовая пирамида
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