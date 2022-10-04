Осуждены организатор и участники финпирамид «Questra World» и «AGAM»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Астаны оглашен обвинительный приговор в отношении гражданки РФ и трех казахстанцев, которые обвинялись в создании и участии финансовых пирамид, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт горсуда.

Органом уголовного расследования россиянка обвинялась в создании транснациональной организованной группы и руководстве ею (ст.264 ч.1 УК РК), а также в создании финансовой (инвестиционной) пирамиды (ст.217 ч.3 УК РК).

Трое казахстанцев обвинялись в участии в транснациональной организованной группе (ст.264 ч.1 УК РК), а также в создании финансовой (инвестиционной) пирамиды (ст.217 ч.3 УК РК).

Судом установлено, что граждане Республики Кабо-Верде, Королевства Испании, Российской Федерации, находясь за пределами Казахстана, в составе транснациональной преступной группы, создали финансовую (инвестиционную) пирамиду «Questra World» и «AGAM», и ее структурные подразделения на территории Республики Казахстан. То есть организовали деятельность по извлечению дохода в особо крупном размере от привлечения денег вкладчиков, без использования их на предпринимательскую деятельность, путем их перераспределения, хищения и обогащения одних участников за счет взносов других.

С марта 2016 по июнь 2017 года россиянка вовлекла к участию в финансовой пирамиде граждан Казахстана. В результате активных действий со стороны организаторов и руководителей транснациональной организованной группы и ее участников структурные подразделения финансовой пирамиды широко распространились в Астане, Алматы, Шымкенте, а также во всех областях страны.

В результате незаконной деятельности финансовой пирамиды участниками транснациональной организованной группы привлечены в общей сложности более 828 казахстанцев, которые в свою очередь доверившись вышеуказанным лицам и другим активным агентам, находясь в заблуждении, вложили свои личные денежные средства на мнимые инвестиционные проекты компании на общую сумму 1 млрд 153 млн тенге.

Вина подсудимых доказана показаниями потерпевших, свидетелей и материалами уголовного дела. Прокурор просил назначить наказание гражданке РФ - 12 лет, трем гражданам РК 9 и 10 лет лишения свободы. Сторона защиты просила оправдать подсудимых по данным обвинениям в связи с их невиновностью.

Суд учел смягчающие обстоятельства, предусмотренные законом (ст.53 УК): наличие несовершеннолетних детей, возраст подсудимых и состояние здоровья.

Учитывая обстоятельства совершенных преступлений и их тяжесть, суд назначил: гражданке РФ 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества, являющегося средством совершения преступления, двум казахстанцам по 5 лет лишения свободы и одному гражданину РК 8 лет лишения свободы. Всем подсудимым назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 7 лет. Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Приговор не вступил в законную силу.