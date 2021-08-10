Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Восточно-Казахстанская область

    Осуждены бывшие сотрудники Комитета по делам спорта и физической культуры

    10 Августа 2021, 15:53

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – За получение взятки в значительном размере, злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия и мошенничество осуждены бывшие сотрудники управления Комитета по делам спорта и физической культуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу СМУС по ВКО.

    Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Восточно-Казахстанской области осужден экс-руководитель управления Комитета по делам спорта и физической культуры Х. за получение взятки в значительном размере (ст. 336 ч. 2 УК), экс-заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры «О» за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ст. 361 ч. 4 п. 3 УК), экс-руководитель ТОО «Б» за мошенничество (ст. 190 ч. 4 п. 2 УК).

    Судом установлено, что экс-заместитель председателя Комитета «О» и экс-руководитель ТОО по предварительному сговору похитили бюджетные средства в общей сумме 354 112 947 тенге, путем подписания фиктивных актов выполненных работ, выделенные на строительство объекта: «Строительство учебного корпуса на 300 мест РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в г. Риддер, ВКО».

    Кроме того, экс-руководитель управления Комитета «Х» в период с мая по декабрь 2018 года обвинялся в получении взятки от экс-руководителя ТОО «Б» в виде денежной суммы 35 013 881 тенге и иного имущества (автомашины) стоимостью 13 000 000 тенге.

    Так же, Б. являясь экс-руководителем ТОО путем обмана и злоупотребления в период с августа 2018 г. по апрель 2019 г. похитил бюджетных средства в сумме 172 323 635 тенге, выделенные на строительство объектов: «Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в районе Мясокомбината г. Аягоз, Аягозского района», «Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в селе Копа, Аягозского района» и «Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в селе Ай (Мынбулак), Аягозского района».

    Подсудимые «О» и «Б» вину признали в полном объеме, «Х» отрицал получение взятки.

    Заключениями экспертиз установлен ущерб на сумму 354 112 940 тенге и 172 323 635 тенге.

    Показаниями свидетелей известно, что работы согласно проектно-сметной документации не выполнены, показаниями экс-руководителя ЖКХ Аягозского района о получении руководителем ТОО «Б» путем подписания фиктивных актов суммы 172 323 635 тенге.

    Получение взятки в виде транспортного средства экс-руководителем Управления «Х» подтверждено показаниями «Б», перерегистрацией автомобиля на имя супруги «Х».

    Прокурор просил назначить экс-руководителю Комитета наказание в виде 12 лет лишения свободы, экс-руководителю управления в виде 5 лет лишения свободы, экс-руководителю ТОО назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы.

    Потерпевшие согласились с прокурором.

    Защита просила по «Х» оправдать, по «О» наказание не связанное с лишением свободы, по «Б» назначить наказание ниже низшего предела.

    Действия Х., судом были переквалифицированы со ст. 366 ч.4 УК на ст. 366 ч.2 УК как получение взятки в значительном размере.

    Суд установил, что обвинение не представило доказательств получения взятки в сумме 35 013 881 тенге, так заявление о даче взятки поступило через два года после событий, не установлено место, время и обстоятельства передачи денег, видеофиксация не производилась, денежные средства не установлены.

    Статья 366 ч. 2 УК, ст. 361 ч. 4 п. 3 УК предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы.

    Статья 361 ч. 4 п. 3 УК до 7 лет лишения свободы.

    Статья 190 ч. 4 п. 2 УК предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Указанные преступления отнесены к категории тяжких.

    По данному делу судом признан ряд смягчающих обстоятельств: признание вины гр. «О» и «Б», положительные характеристики, наличие у «Б» на иждивении малолетних детей.

    Отягчающие обстоятельства прокурором установлены у «Х» и «О» – нарушение присяги.

    На основании изложенного суд назначил экс-руководителю управления Комитета «Х» по ст. 366 ч. 2 УК в виде 5 лет лишения свободы, экс-заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры «О» по ст. 361 ч. 4 п. 2 УК в виде 3 лет лишения свободы, руководителю ТОО «Б» по ст. 190 ч. 4 п. 2 УК по совокупности преступлений (ранее судим) в виде 7 лет лишения свободы.

    Осужденные лишены пожизненного права занимать должности на государственной службе пожизненно.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Автор:

    Восточно-Казахстанская область Коррупция Суды МВД РК Мошенничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Цвет глаз, волос и национальность с помощью ДНК могут определить судебные эксперты МВД
    МВД РК выявило 47 случаев торговли людьми за три дня
    Как зарегистрировать иностранный автомобиль – МВД РК
    Касым-Жомарт Токаев принял акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка