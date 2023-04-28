Осужденный в местах лишения свободы «сдавал» в аренду столичные квартиры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Районным судом №2 Алматинского района г. Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении по факту совершения мошенничества и мелкого хищения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского суда.

Ш. будучи осужденным за совершение особо тяжкого преступления, отбывая наказание в местах лишения свободы, совершил мошенничество с использованием сотового телефона с выходом в социальные сети. Он разместил ложное объявление на сайте «krisha.kz» о сдаче в аренду жилья, не имея на то возможности. В результате Ш. получил от 5 потерпевших денежные средства на общую сумму 305 тысяч тенге, которыми распорядился по своему усмотрению.

В суде Ш. вину признал полностью и в содеянном раскаялся. Вина его доказана признательными показаниями подсудимого, потерпевших и другими материалами уголовного дела.

Смягчающим ответственность и наказание обстоятельством суд признал чистосердечное раскаяние. Обстоятельством, отягчающим ответственность и наказание суд признал наличие опасного рецидива преступлений.

Санкция ч.1 ст. 187 УК (мошенничество) предусматривает наказание в виде штрафа либо исправительными работами в размере до 80 МРП, либо привлечения к общественным работам на срок до 80 часов, либо ареста на срок до 20 суток.

Санкция ст.190 ч.3 УК (мелкое хищение) предусматривает альтернативные виды наказания в виде ограничения либо лишения свободы на срок от 3 до 7 лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет или без такового.

Приговором суда Ш. признан виновным в совершении мелкого хищения с назначением наказания в виде штрафа в размере 122 520 тенге. По факту совершения мошенничества по совокупности приговоров частично присоедино неотбытое наказание по приговору суда от 2 декабря 2015 года, окончательно назначено Ш. наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме. Приговор суда не вступил в законную силу.



