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    Осужденный скончался по неизвестной причине в колонии в СКО

    24 Июля 2023, 16:30

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В учреждении № 48 департамента уголовно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской области скончался заключенный, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента, между осужденными возник конфликт на бытовой почве. Сотрудники администрации колонии его пресекли.

    «В ходе профилактической беседы один из осужденных начал задыхаться, незамедлительно была вызвана карета скорой помощи. Сотрудниками администрации оказана первая медицинская помощь. Несмотря на принимаемые меры, врачами констатирована смерть осужденного. Факт зарегистрирован в Книге учета информации, вызвана следственно-оперативная группа. При наружном осмотре тела экспертом телесных повреждений не обнаружено. Причина смерти устанавливается», - проинформировали в пресс-службе.

    Департамент полиции начал досудебное расследование по уголовной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

    Областной департамент уголовно-исполнительной системы назначил служебное расследование.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Пенитенциарная система
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