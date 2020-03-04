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    Осужденный помог собрать 2,5 миллиона тенге на лечение ребенка

    4 Марта 2020, 02:00

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Один из осужденных совместно с общественным фондом помог организовать сбор средств на лечение ребенка с диагнозом «энцефалит», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ноябре прошлого года маленький Сагинбай уже впал в кому из-за болезни. Родители ребенка обратились в общественный фонд, в котором осужденный службы пробации активно занимался благотворительной деятельностью. Узнав историю мальчика, он с помощью социальных сетей и молодых волонтеров, организовал сбор средств на лечение. Подучетному удалось собрать 2,5 миллиона тенге на лечение и реабилитацию. Сейчас лечение завершено, ребенок полностью здоров и проходит реабилитацию, а сам осужденный намерен продолжать организацию помощи тяжело больным жителям города Актау.

    В связи с этим, редакция портала Polisia.kz связалась с мужчиной, который помог мальчику в сборе средств. «Когда родители мальчика обратились в благотворительный фонд, времени оставалось мало. Нужно было в короткие сроки собрать большую сумму, и нам, к счастью, это удалось. Сейчас лечение закончилось, но к сожалению таких историй еще много, поэтому я решил продолжить это дело и помогать людям, оказавшимся в подобных ситуациях», – рассказал осужденный.

    Стоит отметить, что в целях вовлечения в общественную жизнь города Актау и оказания положительного воздействия на осужденных, чье наказание не связанно с лишением свободы, сотрудниками службы пробации организована группа волонтеров. Основная деятельность группы заключается в оказании социальной помощи нуждающимся жителям города.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Благотворительность МВД РК
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