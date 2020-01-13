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    Осужденный казахстанец в Южной Корее подал на апелляцию

    13 Января 2020, 19:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Осужденный казахстанец в Южной Корее подал на апелляцию в суд. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нашему гражданину, сбившему ребенка в Южной Корее, был вынесен приговор о лишении свободы на 2,5 года. Он подал на апелляцию. То есть, его адвокат должен в течение 7 дней подготовить и передать все документы. Сейчас они подали на апелляцию для повторного рассмотрения вынесенного решения», - ответил на вопросы представителей СМИ Айбек Смадияров.

    По его словам, информация, распространенная в некоторых СМИ, что «казахстанский гражданин должен выплатить штраф в размере 50 тысяч долларов» является недостоверной. В суде говорили, что эта сумма покроет расходы, которые ушли на лечение ребенка.

    «О других денежных штрафов не было речи», - добавил официальный представитель.

    Напомним, ДТП произошло 16 сентября 2019 года.

    После официальный представитель Министерства внутренних дел РК Айбек Смадияров сообщал, что казахстанец, сбивший ребенка в Южной Корее, находится в Павлодаре. Сырым Шарибек был приговорен к двум годам шести месяцам лишения свободы.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    МИД РК Суды Корея
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