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    Осужденных привлекут к производству строительных материалов в РК

    12 Июля 2021, 14:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Осужденных будут привлекать к производству строительных материалов. Об этом сообщила на брифинге начальник управления Комитета УИС Бибигуль Мунайтпасова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Буквально в прошлом месяце был создан новый экспериментальный швейных цех для осуждённых учреждения минимальной безопасности (колония-поселение), а также для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и находящихся на пробационном контроле города Нур-Султан», - сказала Бибигуль Мунайтпасова.

    Спикер уточнила, что фабрика рассчитана на 120 рабочих мест, закуплено современное оборудование. «Второго июня 2021 года на базе республиканского государственного предприятия «Енбек», между РГП и республиканским объединением юридических лиц «Союз строителей Казахстана» был заключен меморандум. Его целью является установление партнерских отношений, развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон, направленного на содействие в трудоустройстве осужденных, путем создания рабочих мест на строительных объектах и производствах предприятия», - пояснила Бибигуль Мунайтпасова.

    Было отмечено, что осужденные, трудоустроенные на промышленных площадках «РГП Еңбек», расположенных на территории учреждений уголовно-исполнительной системы, будут заниматься производством строительных материалов и изделий, в том числе кирпичей, пено-газоблоков, металлических дверей и ограждений.

    Автор:

    Серик Сабеков

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