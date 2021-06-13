Осужденные занимаются благотворительностью в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В учреждении максимальной безопасности АК-159/6 ДУИС по Карагандинской области осужденные оказывают помощь детям с ограниченными возможностями. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Осужденные собственноручно изготовили для детей расписанные столы под героев из мультфильмов, табуретки, нарды с изображением знаменитых спортсменов Геннадия Головкина и Хабиба Нурмагомедова, скворечники, сшили безрукавки, тапочки, пледы, ковры и передали детям сладости.

«Я воспитывался в обычной семье, мои родители были все время на работе, и я был предоставлен сам себе. В школьные годы я связался с плохой компанией, много времени проводил на улице. Перестал слушать родителей, стал употреблять марихуану, характер изменился кардинально, драки с кем-то стали для меня чем-то обыденным. Когда меня осудили в первый раз за разбой, я был еще несовершеннолетним. Находясь в тюрьме, в силу возраста, я не сделал для себя никаких выводов. Хотя по освобождении создал семью, занимался своей любимой работой по дереву, открыл свое ИП по электромонтажу, меня все равно тянуло к приключениям», - рассказал один из осужденных.

Спустя некоторое время его осудили во второй раз. И, как он сам признается, даже это не смогло повлиять на его исправление. Таким образом он вернулся за решетку в третий раз, но уже за убийство по неосторожности. Однако теперь все по-другому. По словам осужденного, оглядываясь назад, он задумался о своих ошибках, стал тянуться к своей семье, захотелось делать для них что-то полезное и доброе.

«В первый раз участвовать в благотворительной акции предложили другие осужденные, мне понравилась эта идея сразу, ведь у этих детей нет родителей и они имеют отклонения в развитии. Для них в первую очередь необходимо внимание и чувство заботы. Нужно, чтобы они не чувствовали себя одинокими и понимали, что есть люди, которые их любят и будут о них заботиться, несмотря ни на что», - поделился один из осужденных учреждения АК-159/6.

О пользе подобных акций говорят и руководители учреждения. Специалисты-психологи отмечают положительные изменения в характере и мышлении осужденных.

«Не первый год осужденные нашей колонии оказывают помощь детям. У арестантов уже сложилась традиция оказывать внимание воспитанникам КГУ «Психоневрологического медико-социального учреждения для детей Карагандинской области». Все осужденные, участвующие в благотворительности, трудоустроены на различных объектах в учреждении, и часть заработанных средств они тратят на благие дела. В свою очередь администрация и сотрудники поддерживают подобные намерения и способствуют в их участии», - проинформировал начальник учреждения АК-159/6 подполковник юстиции Ерболат Абикеев.