Осужденные за пытки не смогут выйти по УДО в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На сайте «Открытые НПА» опубликован проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Уголовном кодексе РК предлагается дополнить список лиц, к которым не применяется условно-досрочное освобождение. В том числе осужденные, которым наказание в виде лишения свободы заменено на ограничение свободы в порядке статьи 73 настоящего Кодекса (Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания либо сокращение срока назначенного наказания – прим. ред.). Также это лица, ранее условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания к пожизненному лишению свободы, и те, кто совершил в период отбывания пожизненного лишения свободы новое тяжкое или особо тяжкое преступление.

Еще одно дополнение – это лица, осужденные за пытки. Вместе с тем дополняется статья 63, согласно которой условное осуждение не может применяться при рассмотрении преступлений, связанных с пытками.

Согласно документу, лицо может быть полностью или частично освобождено от мер уголовно-правового воздействия, за исключением назначенных пожизненно.

За лицом, освобожденным условно-досрочно от отбывания наказания в виде лишения свободы, в течение оставшейся неотбытой части наказания судом устанавливается пробационный контроль по правилам части второй статьи 44 УК РК.

В случае условно-досрочного освобождения от отбывания наказания лица, осужденного к пожизненному лишению свободы, пробационный контроль устанавливается сроком на 10 лет.

При применении условно-досрочного освобождения на лицо также возлагаются обязанности, предусмотренные Уголовно-исполнительным кодексом РК.

Пробационный контроль не устанавливается при условно-досрочном освобождении иностранца или лица без гражданства, которому суд назначил выдворение за пределы Республики Казахстан в качестве меры уголовно-правового воздействия.



