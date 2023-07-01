Осужденные учреждения №51 посетили медицинский поезд «Саламатты Қазақстан»

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Осужденные учреждения №51 посетили медицинский поезд «Саламатты Қазақстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках реализации проекта от имени группы компаний «Самұрық-Қазына», при финансовой поддержке развития социального проекта «Samruk-Kazyna Trust», по инициативе национальной комиссии при Президенте РК реализован проект по курсированию медицинских поездов по территории страны.

В праздничный для всего народа день Құрбан айт медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибыл на станцию «Саумалкөл». С приветственными словами к медицинским сотрудникам, работникам железной дороги и жителям региона обратился аким Айыртауского района Ерболат Бекшенов. После торжественной части врачи приступили к приему пациентов.

Сотрудники учреждения № 51 не могли не воспользоваться возможностью предоставить осужденным высококвалифицированную медицинскую помощь в рамках проводимого мероприятия на территории районного центра. Составом оперативной группы учреждения с привлечением сил войскового наряда в/ч 5510 был организован конвой на станцию Саумалкөл. Осужденные, нуждающиеся в медицинской помощи, получили возможность бесплатно пройти прием у специалистов, дополнительное обследование и УЗИ, не выезжая за пределы села, что значительно сократило время для выявления правильного диагноза и назначения своевременного лечения.

«В светлый праздник Құрбан айт, выражаю благодарность за индивидуальный подход и профессионально оказанную помощь врачам, которые смогли уделить нам время и провести прием. Рахмет, Құрбан айт қабыл болсын!» – обратился со словами благодарности к медицинскому персоналу поезда осужденный Н.