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    Осужденные учреждения №51 посетили медицинский поезд «Саламатты Қазақстан»

    1 Июля 2023, 01:48

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Осужденные учреждения №51 посетили медицинский поезд «Саламатты Қазақстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В рамках реализации проекта от имени группы компаний «Самұрық-Қазына», при финансовой поддержке развития социального проекта «Samruk-Kazyna Trust», по инициативе национальной комиссии при Президенте РК реализован проект по курсированию медицинских поездов по территории страны.

    В праздничный для всего народа день Құрбан айт медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибыл на станцию «Саумалкөл». С приветственными словами к медицинским сотрудникам, работникам железной дороги и жителям региона обратился аким Айыртауского района Ерболат Бекшенов. После торжественной части врачи приступили к приему пациентов.

    Сотрудники учреждения № 51 не могли не воспользоваться возможностью предоставить осужденным высококвалифицированную медицинскую помощь в рамках проводимого мероприятия на территории районного центра. Составом оперативной группы учреждения с привлечением сил войскового наряда в/ч 5510 был организован конвой на станцию Саумалкөл. Осужденные, нуждающиеся в медицинской помощи, получили возможность бесплатно пройти прием у специалистов, дополнительное обследование и УЗИ, не выезжая за пределы села, что значительно сократило время для выявления правильного диагноза и назначения своевременного лечения.

    «В светлый праздник Құрбан айт, выражаю благодарность за индивидуальный подход и профессионально оказанную помощь врачам, которые смогли уделить нам время и провести прием. Рахмет, Құрбан айт қабыл болсын!» – обратился со словами благодарности к медицинскому персоналу поезда осужденный Н.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Северо-Казахстанская область Саламатты Қазақстан
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