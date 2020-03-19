Осужденную в Бразилии казахстанку могут вернуть на родину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Сената были приняты три Закона, предполагающие ратификацию соглашений, касающихся правовых отношений между Казахстаном и Бразилией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На ратификацию представлены три соглашения между Казахстаном и Бразилией: о правовой помощи, об уголовной экстрадиции, о выдаче осужденных. Очень важно заключить такие соглашения с Бразилией. Отметим, что Бразилия одна из первых стран, признавших нашу независимость. Несмотря на дальность расстояния между нашими странами установлены тесные взаимоотношения. С течением времени наши связи укрепляются. С 2016 года между нашими странами установлен безвизовый режим. В последние годы увеличивается количество туристов», - сказал заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, представляя документы в Сенате.

По его словам, в прошлом году в нашу страну из Бразилии прибыло более 1000 человек. Из Казахстана в Бразилию также едут наши бизнесмены и туристы.

«Тем не менее, встречаются и факты нарушения миграционного законодательства и даже совершения преступлений. В бразильской тюрьме сидит одна из наших гражданок», - добавил заместитель Генерального прокурора РК.

Было отмечено, что представленные соглашения были подписаны в Казахстане в 2018 году.

«К примеру, соглашение о выдаче осужденных дает возможность отбывать наказание у себя на родине. Согласно статье 11 Конституции, государство дает гарантии защиты гражданам за рубежом. То есть, в случаях, когда наши граждане совершают преступление за рубежом, мы должны их защищать», - добавил он.

По данным ведомства, по числу осужденных Бразилия занимает 23 место в мире, а Казахстан - 99-ое.

«Осужденная в Бразилии казахстанка подала прошение о желании отбыть наказание у себя на родине. Сейчас данный вопрос рассматривается. После ратификации соглашений данный вопрос найдет свое решение», - пояснил Марат Ахметжанов.