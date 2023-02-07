Осужденную на 8 лет жительницу Тараза за превышение пределов самообороны освободили в зале суда

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Из зала суда в Таразе освободили женщину, осужденную судом первой инстанции на 8 лет лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Жамбылского областного суда, в апелляционном порядке состоялось рассмотрение уголовного дела в отношении В. по статье 106 ч.3 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Суд первой инстанции в ноябре 2022 года признал В. виновной в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, ее бывшего мужа, с которым она была в разводе 11 лет, но который продолжал истязать ее.

«Суд переквалифицировал ее действия со статьи 99 ч.1 «Убийство» на статью 106 ч.3 УК, по которой назначил наказание восемь лет лишения свободы. К такому выводу суд первой инстанции пришел, исходя из того что В., причинив потерпевшему ножевое ранение, прекратила свои действия, однако он после полученного ранения скончался в больнице. Деяния осужденной относятся к категории тяжких преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание от 8 до 12 лет лишения свободы», - пояснили в ведомстве.

После этого В. обратилась в апелляционную инстанцию с жалобой.

«Осужденная просила изменить приговор и квалифицировать ее действия по статье 102 УК (то есть в совершении убийства, совершенного при превышении пределов необходимой обороны), по которой просила назначить ей наказание. Адвокат и дополнительный защитник просили отменить судебный акт и вынести оправдательный приговор. Сторона обвинения судебный акт не оспорила», - отметили в суде.

В апелляционной инстанции судебная коллегия по уголовным делам Жамбылского областного суда, изучив материалы дела, пришла к выводу о необходимости переквалификации действий В. с умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны. То есть со статьи 106 ч.3 УК на статью 112 ч.2 УК, в связи с тем, что причиненный ею тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего, превысил по своему характеру вред и насилие в отношении В. со стороны потерпевшего.

Факт применения насилия потерпевшим в отношении В. нашел свое объективное подтверждение в ходе расследования уголовного дела и в главном судебном разбирательстве ее показаниями в совокупности с заключением проведенной по делу судебно-медицинской экспертизы.

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам областного суда приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области от 30.11.2022 изменен. Действия В. квалифицированы по статье 112 ч.2 УК, относящейся к категории преступлений небольшой тяжести, и В. назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в учреждениях минимальной безопасности.

«В связи с тем, что В. содержалась под стражей с июня 2022 года, с учетом требований статьи 62 ч.3 п.3 УК, засчитывается время содержания под стражей в срок отбытия наказания из расчета один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания. В связи с полным отбытием наказания, В. освободили из-под стражи в зале суда», - пояснили в пресс-службе Жамбылского областного суда.



