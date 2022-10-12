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    13:31, 12 Октябрь 2022 | GMT +6

    Осужденную 20 лет считали погибшей – родственники случайно увидели ее в новостях в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области история встречи осужденной с маленькой дочкой получила неожиданное продолжение. Родственники женщины считали ее погибшей более 20 лет назад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, день открытых дверей в колонии освещали в средствах массовой информации. Видеосюжет увидел родной дядя осужденной Алтынгуль Баязитовой. Он сообщил, что связь с племянницей оборвалась больше 20 лет назад после смерти ее матери. Все это время родственники ничего не знали о ее местонахождении и считали погибшей. Мужчина воспитал и вырастил родного брата Алтынгуль, теперь он планирует забрать к себе ее маленькую дочь из детского дома.

    «Мне знакомые отправили новостной видеосюжет со дня открытых дверей. Я сразу узнал свою племянницу, родная кровь. Даже не знаю, как описать свои эмоции в тот момент. Спустя столько лет поисков оказалось, что она жива и здорова, так еще и дочка есть. Теперь планирую взять ее под свою опеку до момента освобождения матери. Этот вопрос мы обсудили, Алтынгуль не против. Хочу выразить благодарность всем, кто помог мне», - сказал мужчина.


    Фото: polisia.kz




    Теги:
    Общество Северо-Казахстанская область для mail.ru
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