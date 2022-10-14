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    Осужденному за бездействие при гибели 3 человек полицейскому снизили срок наказания в Атырау

    14 Октября 2022, 01:18

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Судебной коллегией по уголовным делам Атырауского областного суда пересмотрен в апелляционном порядке приговор суда №2 города Атырау в отношении участкового инспектора полиции по делам несовершеннолетних отделения ювенальной полиции, приговоренного к 3 годам лишения свободы. Он обвинялся в бездействии по службе, в результате чего побили три человека. передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Приговором суда первой инстанции подсудимый К.Р. был признан виновным в бездействии по службе, повлекшего тяжкие последствия п.1 ч.4 ст. 370 УК. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с пожизненным лишением права заниматься деятельностью в правоохранительных органах. Кроме того, подсудимый лишен специального звания капитана полиции. Была подана апелляционная жалоба. Осужденный и его защитник просили отменить приговор суда, оправдать К.Р. за отсутствием состава преступления»,- сообщили в пресс-службе областного суда.

    Судом апелляционной инстанции было установлено, что в бездействии осужденного не имеется цели извлечения выгод и преимуществ для себя или организации. Деяния осужденного выражены в неисполнении своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, которые повлекли тяжкие последствия по неосторожности.
    «Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда приговор суда первой инстанции в отношении К.Р. изменен. Его действия переквалифицированы с п.1 ч.4 ст.370 УК на ч.2 ст.371 УК «Халатность, то есть неисполнение своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, которое повлекло по неосторожности тяжкие последствия». Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с лишением права заниматься деятельностью в правоохранительных органах на 3 года. Приговор в части лишения специального звания капитана полиции отменен»,- сообщает пресс-служба областного суда.

    Как сообщалось, экс-полицейского осудили за бездействие, приведшее к гибели 3 человек в Атырау.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Суды
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