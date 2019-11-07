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    Осужден водитель автобуса, виновный в гибели 11 человек на трассе в Жамбылской области

    7 Ноября 2019, 01:48

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Кордайском районном суде состоялось рассмотрение уголовного дела по факту ДТП на трассе в Кордайском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

    Напомним, 20 апреля около 5 часов утра в Кордайском районе, на 181 км автодороги Алматы - Ташкент, произошло столкновение машины марки Toyota Camry с двигавшимся в том же направлении грузовым автомобилем. Следовавший по трассе пассажирский автобус Wan hool нарушил требования Правил дорожного движения, не предпринял мер безопасности в отношении других участников движения и совершил столкновение с Toyota Camry, которая столкнулась с металлическим защитным ограждением дороги. Как отметили в полиции, после столкновения водитель автобуса не предпринял меры по безопасному объезду препятствия, не справился с рулевым управлением, из-за чего автобус опрокинулся в кювет.

    В результате ДТП на месте погибли восемь человек, 32 человека были доставлены в медицинские учреждения, где от полученных травм скончались еще трое. Всего в автобусе находились 49 пассажиров, в том числе граждане Таджикистана и Узбекистана.

    Водителю Т. инкриминирована статья 345 ч. 4 УК РК - нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц.

    «Кордайский районный суд, рассмотрев уголовное дело в отношении Т., признал его виновными в предъявленных ему обвинениях по следующим основаниям, - рассказали в пресс-службе Кордайского районного суда. - Т. признал свою вину полностью и раскаялся в совершенном деянии. Искреннее раскаяние подсудимого, положительные характеристики с места жительства, отсутствие судимости – все эти факторы суд отнес к обстоятельствам, смягчающим уголовную ответственность и наказание. Учтено также отсутствие в его действиях отягчающих обстоятельств».

    Как пояснили в суде, согласно п. 1 ч. 2 ст. 55 УК, при наличии смягчающих обстоятельств, не предусмотренных в качестве признака совершенного преступления, и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока. А также размера более строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, при совершении преступления средней тяжести.

    Санкция ч. 4 ст. 345 УК РК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

    Суд приговорил Т. к пяти годам лишения свободы с лишением права управления транспортным средством сроком на семь лет. С него взыскан в Фонд компенсации потерпевших принудительный платеж в размере 15 МРП.

    Приговор суда не вступил в законную силу, уточнили в пресс-службе Кордайского районного суда.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область ДТП Судебный процесс
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