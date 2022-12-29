Осуществить ряд кадровых изменений в Правительстве планирует Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Я намерен, в начале нового года по предложению Премьер-министра осуществить ряд кадровых изменений в Правительстве. Об этом заявил Глава государства в ходе заседания Сената Парламента РК, передает МИА «Казинформ»

«Я озвучил эти проблемы на недавнем заседании Правительства. По целому кругу ключевых для страны проблемных вопросов, Правительство не проявляет должной активности, медленно принимаются решения. Полагаю, что в ближайшее время эффективность работы Правительства должна повыситься, поскольку ими принимаются меры и действия по разрешению ситуации. Я намерен, в начале нового года по предложению Премьер-Министра осуществить ряд кадровых изменений в Правительстве. В целом все задачи, стоящие перед Правительством – масштабные и актуальные», - отметил Президент РК.

Как сообщалось, Премьер-Министр РК об основных направлениях деятельности Правительства в 2023 году доложил Президенту РК.

На расширенном заседании Правительства Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил основные задачи Кабмина. Глава государста задал вопрос: «Можем ли шагнуть в новый год с текущим составом Правительства?»

«Основная задача Правительства - заниматься решением экономических проблем страны. Это прямая ответственность членов Правительства, акимов, руководителей национальных компаний. Поэтому я хочу получить точный ответ от Премьер-Министра Алихана Асхановича Смаилова», - обратился Глава государства в ходе расширенного заседания Правительства. - В целом, можем ли шагнуть в новый год с текущим составом Правительства? Сможет ли Правительство реализовать предвыборную программу Президента? Сможет ли Правительство противостоять всем экономическим угрозам извне и внутри страны? Я думаю, что эти вопросы должны быть тщательно обсуждены во время консультаций Главы государства с Премьер-Министром и депутатами Парламента. Стоящие перед нами задачи очень сложные. Эти обязанности касаются граждан всей страны. Поэтому мы должны сохранять единство и трудиться вместе», - сказал в ходе расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что граждане высказывают недовольство работой Правительства и акимов на всех уровнях.

Также на заседании Президент поручил Правительству решить задачи по ремонту энергообъектов и тепловых сетей, а также раскритиковал решения Правительства по строительству и модернизации канализационно-очистных сооружений.

В следующем году в Казахстане ожидаются масштабные кадровые перестановки, как в центральных, так и местных органах власти. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, начальникам необходимо распрощаться с «удобными» для них людьми. Казахстану нужны эффективные технократы.

«Бывают случаи, когда министерства сами обходят законодательные требования или меняют их по своему усмотрению, чтобы назначить «нужного человека». Такие действия встречаются повсюду. Земельная инспекция, правоохранительные органы, ревизионные комиссии и другие контролирующие органы не должны находиться под влиянием органов местного самоуправления. Если не будет честной конкуренции, профессионалы не будут заинтересованы в государственной службе», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания Правительства.





Фото: t.me/bort_01





