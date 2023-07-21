Острые кишечные инфекции выявили у 151 жителя СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за полгода острые кишечные инфекции выявили у 151 человека. Такая же ситуация наблюдалась и в аналогичном периоде прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, из 151 случая 48 приходятся на детей в возрасте до 14 лет. В прошлом году заболеваемость среди детей была выше – 73 из 151 случая.

«Острые кишечные инфекции до настоящего времени занимают ведущее место в инфекционной патологии, уступая по заболеваемости только гриппу и острым респираторным инфекциям. Это большая группа инфекционных заболеваний человека с энтеральным (фекальнооральным) механизмом заражения, вызываемых патогенными и условно-патогенными бактериями, вирусами и простейшими. Кишечные инфекции встречаются в любое время года. Вирусные - чаще всего в холодное время года, бактериальные - в теплое время года», - проинформировала руководитель отдела эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями Салтанат Беккожина.

Летом уровень заболеваемости выше. Отмечается резкое повышение уровня инфицированности воды, почвы, продуктов питания возбудителями острых кишечных инфекций. Особенно подвержены в теплый период кишечным инфекциям дети. Они больше времени проводят на свежем воздухе, велик соблазн перекусить на улице, забыв о грязных руках, не вымыв фрукты, выпить некипяченую воду. В продуктах, оставленных в тепле, быстро размножаются болезнетворные микроорганизмы и накапливаются их токсины.

«Источником инфекции являются больные люди и бактерионосители. Больные заразны с начала заболевания и заразительность может сохраняться длительное время. Симптомы, с которыми необходимо обратиться к врачу незамедлительно: жидкий стул чаще пяти раз в сутки, многократная рвота, кровь в стуле, схваткообразные боли в животе, выраженная слабость и жажда, наличие сопутствующих хронических инфекций. Повышение температуры тела является частым, но вовсе не обязательным проявлением инфекций кишечника. Некоторые опасные инфекции могут протекать без лихорадки», - добавила С. Беккожина.

Основные рекомендации санврачей: строго соблюдать правила личной гигиены, использовать кипяченую, бутилированную или воду гарантированного качества; овощи, фрукты, ягоды тщательно мыть перед употреблением, не приобретать продукты питания у случайных лиц или в местах несанкционированной торговли, соблюдать правила гигиены при приготовлении горячих и холодных блюд.

«Фрукты и ягоды, особенно содержащие много воды в своем составе, способны очень быстро портиться в летнее время. К ним относятся арбузы, дыни, абрикосы, персики, черешня, клубника. При несоблюдении условий хранения и транспортировки высок риск микробного обсеменения таких продуктов. Срок хранения помытых, очищенных и нарезанных фруктов особенно короткий — их желательно съедать сразу после подачи на стол», - отметила С. Беккожина.